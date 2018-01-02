Об опасностях сильной руки

"Век авторитаризма" - так назвала свою редакционную статью Times. "Взлеты и падения наступившего года будут определяться капризами диктаторов, а западные демократии в ответ должны крепить и отстаивать свои ценности" - такой главный вывод статьи вынесен в ее подзаголовок.

Опасайтесь сильной руки, пишет издание. Чтобы нам ни говорил Дональд Трамп, но шум и ярость в наступившем году будут исходить от стремящихся нарушить западный миропорядок авторитарных режимов. При неблагоприятном развитии событий это стремление приведет к войне на Корейском полуострове и еще более разрушительной конфронтации на Ближнем Востоке.

Действия авторитарных лидеров нередко порождены слабостью и страхом. Власть их следует контролировать, сдерживать и бросать ей вызов. От лидера КНР Си Цзиньпина в Китае, опасающегося раскола в своей Коммунистической партии, до президента Турции Реджепа Эрдогана, подозревающего НАТО в заговоре против него, сегодняшние автократы полны решимости заполнить вакуум, возникший, как им кажется, после стратегического отстранения США. Они тратят огромные усилия на подавление оппозиции, постоянное оглядывание и создание панциря безопасного государства.

Самым характерным примером лидера "века авторитаризма", по мнению Times, является президент России Владимир Путин, который в марте этого года будет наверняка переизбран на очередной срок. "Он, по сути дела, безраздельно находится у власти вот уже с 2000 года. Но за все это время он практически ни разу не показал себя вдохновенным лидером. Формула его правления проста: пользоваться природными ресурсами страны, укреплять ее военный потенциал и ввязываться во внешнеполитические авантюры ради разжигания патриотизма. В этом году, когда Россия будет принимать чемпионат мира по футболу, становится как никогда ясно, что путинская стратегия никогда не продвигалась дальше "хлеба и зрелищ".

Перед аналогичными проблемами стоят и другие лидеры, считает издание. Этой весной выборы ждут и президента Египта. На предыдущих выборах в мае 2014 года он набрал 96% голосов. Видный лидер оппозиции, заявивший, что "если бы у нас были справедливые выборы, то любой мог бы выиграть у Сиси", оказался на три месяца в тюрьме за нарушение общественного порядка. Полученная таким образом судимость не позволит ему, по всей видимости, принимать участие в выборах. Сиси, конечно же, победит и Египет будет всячески продвигать себя как активного участника войны с терроризмом.

Эрдоган и президент Ирана Рухани, оба воодушевленные недавними успехами на выборах, считают, что получили народный мандат на установление порядка, при котором подавление свободы прессы является платой за экономический рост и рабочие места. Все они считают себя победителями начавшегося в 2011 году спора, когда Арабская весна свергла поддерживавшихся Западом диктаторов.

Их власть, прикрывающаяся внешними признаками традиционной демократии, на самом деле практически безгранична, в то время как европейские демократии наоборот вынуждены функционировать в условиях полученного на выборах микроскопического преимущества. Президент Трамп скован так, как это немыслимо в Китае или Саудовской Аравии: свободной прессой, независимым судом и да - избирателями.

"Главная сила Запада - в его открытости, - говорится в заключение статьи в Times. - Она должна быть защищена более разумными, способными вести кибервойну армиями, но главная ее защита - в демократических свободах. Нам нужно поддерживать правозащитников в авторитарных странах. Западные политики должны выступать в защиту преследуемых блогеров на Ближнем Востоке и арестованных журналистов в Турции. Каждая маленькая победа вроде недавно завоеванного женщинами в Саудовской Аравии права водить автомобиль, пробивает брешь в броне авторитаризма".

Войны с Северой Кореей можно не бояться

"Причины для оптимизма в 2018 году" - под таким заголовком Financial Times публикует статью своего обозревателя Гидеона Рахмана.

Экономические и геополитические индикаторы наступившего года указывают в разные стороны, считает Рахман. Мировые рынки начинают его с рекордно высоких позиций, и в большей части развитого мира экономическая уверенность растет. Но, хотя инвесторы наступают, наблюдатели за политической картиной мира чувствуют повышенную нервозность.

В последние годы тревожные сигналы поступали с Ближнего Востока, а Азия излучала оптимизм. В этом году привычная картина может измениться. Крупнейший геополитический риск расположился на Корейском полуострове. Если Вашингтон реализует высказанную Дональдом Трампом угрозу "ярости и огня" для разоружения Северной Кореи, это будет первая попытка США вступить в войну с обладающим ядерным оружием государством.

Масштабы возникающих в таком случае рисков буквально не поддаются исчислению. На контрасте на Ближнем Востоке как раз есть ряд факторов, которые наконец-то могут направить вектор развития событий в правильное русло. Сочетание антиправительственных выступлений в Иране, либеральных реформ в Саудовской Аравии и окончательное военное поражение группировки "Исламское государство" станет ударом по самым фундаменталистским и агрессивным формам исламизма. Инвесторы и экономисты, как кажется, не особенно принимают во внимание риск войны в Северной Корее. Но эксперты по национальной безопасности далеки от такого же спокойствия.

Многие считают, что атмосфера в сегодняшнем Вашингтоне напоминает ту, что сложилась там накануне вторжения в Ирак в 2003 году, когда внешнеполитический истеблишмент США убедил себя в том, что превентивный удар против Саддама Хуссейна является хорошим решением. Точно так же война с Северной Кореей движется от немыслимого к допустимому варианту развития событий.

Сенатор-республиканец Линдси Грэхам, член сенатского комитета по вооруженным силам, и вовсе называет войну "неизбежной" - если Северная Корея не остановит свою ядерную программу. Советник президента по национальной безопасности генерал Макмастер также звучит все более и более жестко. Он пообещал, что США сделают "все необходимое" для остановки ядерной программы Пхеньяна.

Такого рода бескомпромиссные заявления необходимо рассматривать с учетом факторов, которые традиционно сдерживают агрессивные настроения США - и первым среди них является угроза гибели сотен тысяч южнокорейцев в результате ответного удара Пхеньяна. Американские военные могут убеждать Белый дом в том, что число жертв среди южнокорейцев удастся свести к минимуму, нанеся превентивные удары по направленным на Сеул северокорейским ракетным установкам, отмечает издание.

Но даже в этом случае открытым останется вопрос о том, как найти и обезвредить ядерное оружие режима - для этого, по всей видимости, потребуется вторжение с участием наземных войск. Риски такого решения кажутся в высшей степени опасными, особенно с учетом того, что ближайшие союзники США - Япония, Южная Корея и Австралия - вряд ли решатся поддержать превентивный удар.

Новогоднее послание северокорейского лидера Ким Чен Ына было написано явно с учетом этих разногласий - в нем прозвучала угроза ядерного удара по США и предложение начать диалог с Южной Кореей. В связи с этим обозреватель FT предполагает, что в 2018 году войны на Корейском полуострове все же не будет. Обычный президент чувствовал бы сильную озабоченность тем, что репутация США будет подорвана отступлением от торжественно сделанного обещания остановить ядерную программу КНДР. Президент Трамп, однако, живет в изобретенной им самим реальности, и такого рода вещи его скорее всего мало волнуют.

Как бы то ни было, главное правило в геополитических прогнозах состоит в том, что самые радикальные глобальные события - от падения Берлинской стены до атак 11 сентября 2001 года - не могли быть предсказаны никакими экспертами. Случившаяся в эти дни вспышка протестов в Иране - лучшее напоминание об этом правиле, отмечает Рахман.

В оценках перспектив развития событий на Ближнем Востоке всегда лучше придерживаться пессимистической точки зрения - от Иракской войны до Арабской весны и израильско-палестинского мирного процесса сбываются обычно самые мрачные прогнозы. Исходя из этого можно предположить, что самым вероятным исходом нынешних протестов в Иране станет их затухание или подавление, как это уже было в 2009 году, считает FT.

С другой стороны, исламистский фундаментализм - экономический и социальный тупик, а, оказавшись в тупике, люди рано или поздно разворачиваются в поиске иного пути. Нечто подобное происходит сейчас, похоже, в Саудовской Аравии, где пылкий крон-принц Мохаммед бин Салман, кажется, решительно повел борьбу с ваххабистским истеблишментом. Если враждующие друг с другом группы исламистских фундаменталистов в Эр-Рияде и Тегеране окажутся оттеснены, а ИГ потерпит поражение в Сирии и Ираке, то 2018 год может войти в историю как год исторического отступления исламистского фундаментализма, заключает Financial Times.

В новом сериале "МакМафия" задумались об аутентичности русских

Британские газеты с энтузиазмом обсуждают новый телесериал Би-би-си "МакМафия", показ первого сезона которого начался в новом году. Главный герой - сын русских эмигрантов с мафиозным прошлым, который пытается строить собственную жизнь, отринув сомнительное прошлое родителей, но оказывается в результате запутанным уже в международные мафиозные дела.

Внимание Daily Telegraph привлек новый подход к русскому языку, который газета считает революционным, нарушающим неписаные коды изображения русских в британском, да и мировом кинематографе.

В "МакМафии" иностранцев играют иностранцы. Помимо русской героини, которую играет актриса Мария Шукшина, представителей Грузии, Израиля и Индии играют, соответственно, актеры из этих стран.

Традиционно, напоминает издание, когда в кино изображали русских, то можно было ожидать или что играть их будут британские (или соответственно американские) актеры, а говорить они будут или с карикатурным нарочитым русским акцентом или, наоборот, безо всякого акцента.

Именно за то, что русская аристократия в сериале "Война и мир" говорила как выпускники британских частных школ, а их челядь - с региональными британскими акцентами, сериал подвергся критике. Создателям "Войны и мира" ставили в упрек, что это лишило фильм аутентичности.

Авторы "МакМафии", как выяснила газета, считают, что в 2018 году аудитория слишком продвинутая и искушенная и ей не понравится ни обританивание иностранцев, ни нарочито коверканный английский в исполнении британских артистов.

Для этой-то аутентичности и пригласили артистов из России.

И правильно сделали, считает издание, напоминая самые знаменитые русские акценты в недавней истории мирового кинематографа, среди которых:

Кейт Бланшет, игравшая русскую Ирину Спалко в "Индиане Джонс", говорившая с "южно-австралийским акцентом"

Кира Найтли в "Анне Карениной", изъяснявшаяся на "королевском английском"

Шон Коннери, в чьем исполнении капитан советской подводной лодки говорил как шотландец в фильме "Охота за Красным Октябрем", потому что режиссер обещал знаменитому актеру, что не будет заставлять его "говорить с этим идиотским акцентом"