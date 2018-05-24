Предохранительный клапан для коррумпированных режимов

Daily Telegraph публикует статью аналитика королевского института международных отношений Chatham House Найджела Гулд-Дэвиса, который пишет, что Великобритания сама помогает коррумпированной российской власти, которую Лондон критикует.

Автор напоминает, что комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента призывает ввести более жесткий контроль над российскими капиталами, которые оседают в Великобритании.

Экономические отношения между Великобританией и Россией определяются тремя основными факторами. Во-первых, обе страны смотрят на эти отношения с не совместимых друг с другом позиций.

Великобритания предлагает всем международным партнерам открытое экономическое пространство с едиными правилами для всех игроков. Великобритании выгодно привлекать иностранные компании и инвестиции, даже если они побеждают в конкуренции с компаниями британскими.

Но путинская Россия ведет себя совсем по-другому, и для нее политические соображения важны не менее экономических. Москва использует свои экономические связи для того, чтобы оказывать давление на небольшие государства и покупать влияние в государствах крупных. Это своего рода "суверенная глобализация".

Во-вторых, экономические отношения с Россией не очень важны для Великобритании — на них приходится лишь 1% британского внешнеторгового оборота. Примерно половина этого процента приходится на импорт российского сырья. Но именно эта торговля предоставляет прикрытие для российских разведслужб, обосновавшихся в большом торговом представительстве в Лондоне. Для сравнения, торговыми отношениями с Россией занимаются всего два или три британских дипломата в Москве.

Даже финансовые и прочие услуги, которые британские компании предоставляют компаниям российским, составляют всего 2% от глобального экспорта подобных британских услуг.

В-третьих, эти экономические отношения гораздо важнее для России, чем для Великобритании. Лондон очень привлекателен для российской элиты благодаря английскому языку, культуре, финансовым рынкам и относительно мягким регулирующим нормам. Заморские территории Великобритании также привлекательны для тех, кто хочет анонимно держать свои богатства за пределами России.

Все это помогает обеспечивать стабильность в России. Нынешняя российская элита хорошо понимает, как делать деньги и как их можно легко потерять. Если эти элиты больше не смогут переправлять свои капиталы в безопасные места за рубежом, не привлекая при этом к себе внимания, то последствия будут самыми серьезными.

Для них значительно вырастет риск, что их авуары будут конфискованы в России, и они станут гораздо менее терпимо относиться к политической системе, способствующей этому. Это вынудит их играть гораздо более активную роль в управлении Россией.

Либеральный подход к финансовым услугам за рубежом — своего рода предохранительный клапан для коррумпированных режимов. Другими словами, Запад и сама Великобритания поддерживают клептократические правительства.

Примет ли Россия контрмеры, если Британия ужесточит свои финансовые санкции? Вряд ли. Номинальный ВВП России составляет примерно половину британского ВВП, 7% номинального ВВП Европейского союза и 3,5% ВВП всего Запада. Позиции России гораздо более шаткие, чем она хотела бы признать.

Из всего этого можно сделать три вывода. Во-первых, прямо противоположные подходы Великобритании и России к международной торговле больше не возможно примирить, в особенности после нападения в Солсбери.

Во-вторых, финансовые санкции, наложенные на Россию, не нанесут существенного ущерба Великобритании. Но при этом подобные санкции остановят поток грязных денег из России и изменят политические позиции российских элит, которые могут начать требовать перемен.

В-третьих, не стоит забывать, тандем США и Великобритании представляет собой значительную экономическую силу и вместе они могут оказать серьезное давление на российские элиты, от чьей поддержки зависит все более опасное для всего мира российское правительство, пишет Найджел Гулд-Дэвис в Daily Telegraph.

Если судиться — то в Лондоне

Financial Times на своем сайте пишет, что английские суды по-прежнему остаются привлекательными для российских миллиардеров, несмотря на охлаждение в дипломатических отношениях между Великобританией и Россией.

Обзор 158 коммерческих споров, рассматривавшихся в лондонских судах в последние три года, показывает, что истцы или ответчики из России входили в первую тройку по количеству тяжб, в которых они участвовали.

На первом месте с большим отрывом оказались тяжущиеся из самой Британии, а вот на втором месте оказались граждане Казахстана — они фигурировали в 31 иске. Гражданских дел с участием россиян только с марта 2017 по апрель текущего года слушалось около 20.

Лондон уже давно стал излюбленным местом для российских миллионеров и миллиардеров, пытающихся разрешить свои многомиллионные коммерческие споры, так как суды в Лондоне пользуются репутацией неподкупности и справедливости.

За последний год Высокий суд Лондона рассмотрел целый ряд дел, связанных с россиянами, как например иск, предъявленный Еленой Батуриной, которая считается самой богатой женщиной в России, Александру Чистякову из-за претензий вокруг недвижимости в Марокко.

Лондонский суд также рассматривал спор между Украиной и Россией, после того как Киев отказался выплачивать Москве трехмиллиардный заем из-за аннексии Россией Крыма. Высокий суд вынес решение в пользу России.

На прошлой неделе российские миллиардеры Олег Дерипаска и Владимир Потанин также присутствовали в Высоком суде Лондона, который теперь решает вопрос о том, кому должен достаться контроль над "Норильским никелем".

Миллиардеры по-разному трактуют заключенное в 2012 году соглашение и спорят о том, может ли Роман Абрамович продать свою долю в компании Потанину за 1,48 млрд долларов.

Крис Хардман из юридической конторы Hogan Lovells говорит, что не думает, что число российских олигархов, обращающихся в лондонские суды, сократится, несмотря на напряженность в отношениях между Британией и Россией. "Я не думаю, что их число сократится, так заключенные между ними соглашения основываются на английском праве, а английские суды давно уже привыкли разбираться в подобных делах", — говорит он.

Большое число судебных дел, связанных с гражданами Казахстана, объясняется продолжающимися попытками казахстанского банка БТА взыскать авуары Мухтара Аблязова, бывшего казахстанского банкира. С 2011 года английские суды вынесли уже 75 решений, связанных с этим банком, пишет Financial Times.

"Брексит" и гражданство Германии

Daily Mirror пишет, что из-за "брексита" уже 10 тысяч британцев приняли гражданство Германии. Это рекордный уровень, отмечает газета.

В 2017 году 7493 британца стали гражданами Германии. В 2016 году, сразу после референдума о выходе Великобритании из состава ЕС, их число достигло 2865 человек. Для сравнения, до референдума, в 2015 году, лишь 622 британца стали гражданами Германии.

Представитель Федерального статистического бюро Германии сказал, что рост количества желающих обрести гражданство этой страны "очевидно связан с "брекситом". Других объяснений быть не может".

По числу граждан Германии, живущих в другой стране, Британия теперь занимает второе место после Турции. Как пишет газета, многие британцы обеспокоены неясностью по вопросу о том, смогут ли они жить и работать в других странах Европы, если Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

Представительница премьер-министра Британии Терезы Мэй отрицает, что рост новоиспеченных германских граждан британского происхождения как-то связан с ее политикой по отношению к ЕС.