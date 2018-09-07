"Новичок" в дипломатической почте и питерские киллеры-бизнесмены

Двое россиян, которые приехали в Британию, чтобы убить Сергея Скрипаля, в документах на получение визы сообщили, что они бизнесмены из Санкт-Петербурга, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источник в службе безопасности.

Двое мужчин приехали под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Боширова с официальными российскими паспортами. Их настоящие имена пока не были преданы огласке, но службе британской разведки и контртеррористической полиции, как сообщается, известно, кто они.

Издание отмечает, что мужчины получали британские визы в консульстве в Санкт-Петербурге. Согласно информации источника Daily Telegraph, в документах на визу они сообщили, что работают в сфере международной торговли, показав свои визитки, а также счета из банка, на которых фигурировали денежные суммы, исчислявшиеся тысячами фунтов.

Эта информация еще больше подкрепит утверждение британских властей о том, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ, которое предоставило им настоящие паспорта с фальшивыми именами. Британские власти утверждают, что выявить их приезд в Британию за два дня до отравления в Солсбери было практически невозможно, но источник издания сказал: "Они собрали много документов, которые показывали их историю. Однако с учетом того, что россиянам крайне непросто получить британскую визу, можно было бы предположить, что эти двое должны были попасть под подозрение".

Таблоид Daily Mirror сообщает, что, по информации полиции и МИ-5, нервно-паралитическое вещество "Новичок" привезли в дипломатической почте в российское посольство в Лондоне. А подозреваемые, скорее всего, получили сумку с веществом от сотрудника посольства в заранее условленном месте неподалеку от гостиницы, в которой они поселились, после чего они отправились выполнять свою миссию.

Источник газеты сообщил: "Новичок" привезли в дипломатической почте, потому что ее не досматривают. Поэтому работающие в посольстве сотрудники ГРУ, о которых официально известно британским властям, могут передать вещество, находясь на территории Британии. Субстанцию привезли за некоторое время до прибытия исполнителей покушения. Потом они должны были забрать вещество либо из тайника, либо его передали из рук в руки".

По Венской конвенции о дипломатических сношениях, посольства могут получать дипломатическую почту без необходимости таможенной проверки. Размер посылки может быть любой: от кошелька до грузового контейнера. Daily Mirror выяснила, что работавшие в российском посольстве сотрудники ГРУ также могли пользоваться дипломатической почтой. Все они были объявлены персонами нон-грата после того, как разразился скандал с отравлением в Солсбери.

Таблоид также выяснил, что в операции по устранению Скрипалей напрямую были задействованы до 10 человек. Сейчас МИ-5 и полиция выявляют других сообщников. Источник издания рассказал, что телефон Юлии Скрипаль вне всяких сомнений прослушивался за несколько недель или месяцев до ее приезда в Британию, поэтому у агентов была полная информация о ее планах.

За ней следили до посадки в самолет один или два сотрудника ГРУ, а затем в лондонском аэропорту Гатвик слежку продолжили другие люди. Эти мужчины и, возможно, женщины работают под прикрытием и не являются сотрудниками посольства. Источник издания рассказал: "Технически в операции должны были участвовать несколько человек. Некоторые из них вернулись в Россию или в другую страну, а некоторые могли остаться в Британии. Но поиск будет продолжен".

Скотленд-Ярд отказался комментировать предположение о том, что "Новичок" привезли в дипломатической почте, а также информацию о том, что полиция продолжает вести поиск шпионов, отмечает издание.

Раздувание истории с отравлением на руку Путину

Кремль пообещал игнорировать ордер на арест двух подозреваемых в отравлении в Солсбери, как это и ожидалось, пишет обозреватель Daily Telegraph Фрейзер Нельсон. Отравители теперь не смогут куда-либо выехать из страны. Но вряд ли они из числа людей, которые каждую осень закатывают вечеринки на Лазурном берегу. Скорее всего, о них прекрасно позаботятся в России.

Когда восемь лет назад американские власти раскрыли Анну Чапман как шпионку, ее отправили назад в Москву, где ее встретили как героя, после чего она стала телеведущей. Путину, похоже, нравится, что россияне и весь мир знают, что он заботится о своих друзьях и отправляет киллеров для устранения своих врагов, отмечает автор.

Неназванный источник в британском правительстве накануне сказал, что ответ последует, и что "Путину необходимо помнить о цене, которую придется заплатить" за свои действия. И в этом как раз основной смысл. Он увидел эту цену и вполне готов ее заплатить. И в конечно счете, он может выглядеть как человек, которому сошло с рук убийство, считает Нельсон.

Обозреватель Guardian Саймон Дженкинс полагает, что нападение на Скрипалей необходимо было изначально рассматривать как преступление районного масштаба. "Понятно, что полиция очень быстро заподозрила в произошедшем двух россиян и знала, что доставить их в суд будет невозможно. Дело могло остаться на доработке, а Путина можно было обвинить в том, что он не в состоянии контролировать своих бандитов", - пишет автор.

Вместо этого ситуация переросла в международный кризис, а Путин стал злым гением. Тереза Мэй тут же помчалась в бой. Покушение на жизнь Скрипаля назвали "химической атакой на британской земле", как будто Путин самолично отправил канистры с зарином на больницы и школы. Британская дипломатия отвлеклась от "брексита", чтобы добиться высылки 153 российских дипломатов из некоторых западных столиц, после чего из России выслали более 20 британских разведчиков. Появились санкции, торговля замедлилась, отмечает Дженкинс.

Нет каких-либо свидетельств того, что это все хоть как-то повлияло на российскую политику. Методы устрашения вроде санкций слишком переоценены в дипломатии. Путину нравится делать подлости, лицемерить и принимать позу, но ответ Запада ничуть не лучше. Это политика жестов, оскорблений, газетных заголовков и инсценированного возмущения. Все это проявления инфантильности, считает обозреватель.

Сейчас Москва активизировалась в противостоянии Западу. Некомпетентность ЕС привела к тому, что Путину удалось восстановить союзнические связи времен холодной войны. У него есть почитатели в Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, Сербии и даже Германии. Экономика его страны в хаосе, но кому это интересно, когда США и Британия пляшут вокруг него, как марионетки. Ну и что с того, что какой-то киллер в Солсбери не справился с задачей? В ответ мы позволяем Путину над нами потешаться и выставлять свою оскорбленную невиновность перед миром. Все, что бы мы ни делали - абсолютно все - работает ему на руку, отмечает автор.

Британия готова провести кибератаки, но это опасно

Британские разведчики готовы противостоять активной и реальной угрозе, которая исходит от России, приводит Times слова главы Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Джереми Флеминга.

"Россия представляет реальную угрозу. Она активна. И ответом на нее будет встречный удар со стороны сильного международного партнерства союзников", - цитирует его издание. Правительственный источник Times сообщил, что наступательные кибератаки, по всей вероятности, станут частью ответа на отравление в Солсбери. По словам источника, целями кибератак станут структуры, финансово и политически связанные с российской военной разведкой.

Однако эксперты считают, что Британия не может допустить риска эскалации отношений с Россией, которая в ответ может провести атаку на британские энергосети или атомную станцию. Бывший сотрудник военной разведки Филип Ингрэм заявил, что Центр правительственной связи должен осторожно подходить к использованию своих возможностей для кибернападения. "Они не могут сделать ничего такого, что поставит под удар российские объекты государственной важности. Это только на словах звучит эффектно, когда мы говорим, что проводим много наступательных действий в киберпространстве и вовсю бряцаем оружием", - цитирует его газета.

Пять лет назад тогдашний министр обороны Филип Хэммонд заявил, что Британия разрабатывает полный спектр военного кибероружия, которое способно наносить урон. Возможно, правительство ограничится кибератакой на одну или несколько киберсистем, используемых ГРУ. Но последствия могут быть опасными.

Редактор издания Jane's Defence Weekly Питер Фелстед сказал, что проведение правительством кибератак покажет России, какими возможностями обладает Британия. "Это все равно как когда самолет-невидимка падает на вражеской территории, давая другой стороне возможность изучить и взять на вооружение новую технологию", - цитирует его газета.

По мнению Times, создать кибероружие проще, чем его применить. Например, вполне возможно уничтожить финансовую систему другой страны, зашифровав данные ее компьютеров. Но это приведет к ответным мерам. Гораздо эффективнее было бы совместить шпионаж с оглаской информации. Подход "взломать, а потом слить" первой опробовала Россия, в частности, во время предвыборной кампании в США, когда ГРУ взломало компьютеры Демократической партии и опубликовало нелицеприятные для демократов документы в интернете.

Центр правительственной связи мог бы легко провернуть такое, выставив напоказ грязные секреты Кремля. Многие в России полагают, что за публикацией "Панамского досье" в 2015 году стоит Британия. Но кто бы это ни сделал, кибероперации против путинского режима могли бы вскрыть много "неудобной" информации, например, о шикарной жизни его приближенных или об истинных потерях России в конфликте на востоке Украины, пишет издание.

"Мэй, нам нужны ответы"

Daily Star собрала комментарии своих читателей о последних событиях, связанных с отравлением в Солсбери.

"Путину нужно еще добавить серьезных санкций. Сбитый пассажирский самолет, его союз с Асадом, а теперь и химическая война на улицах Британии. Изолируйте этого монстра от международного сообщества". (Пол из Сканторпа)

"Владимир Путин дергает за ниточки. Пора их обрезать" (Ангст)

"Давайте призовем к правосудию двух российских агентов ГРУ. Ага, конечно, мы до сих пор ждем, когда убийцу Александра Литвиненко привезут в суд Олд-Бэйли, так что мечтайте дальше" (Снелгрэйв)

"Теперь Россия безнаказанно убивает на британской земле, и что мы можем с этим поделать? Выпячивание груди и угрозы не помогут, а другие страны говорят, что больше не хотят поддерживать санкции. "Брексит" показал, насколько слаба Британия. Времена империи прошли, когда Британия могла запугивать и забирать полезные ресурсы слабых стран. Что посеешь, то и пожнешь, и Британии это не нравится. Вспомните высказывание "Дайте отпор хулиганам" (Ред Фред)

"Нам до сих пор не объяснили, почему русский жил по соседству с самым секретным разведывательным центром Британии. Был ли он бывшим шпионом, работал ли на британскую разведку, и почему Россия захотела его убить? Мэй, нам нужны ответы" (Джуди)

"Я по-прежнему считаю, что атака в Солсбери - это дымовая завеса. Не может такого быть, чтобы два человека могли привезти сюда отравляющее вещество. Просто не сходится" (Ломэн).