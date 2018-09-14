Пришло время дать ответ российской пропаганде

Британская пресса не только подробно рассказывает читателям о неожиданном интервью, которое подозреваемые британскими следователями в отравлении семьи Скрипалей дали каналу RT, но даже публикует подробные расшифровки его.

Лишь часть газет решила, что событие достойно анализа или комментариев, помимо тех, с которыми выступили британские официальные лица. Daily Telegraph, единственная из крупных газет, посвятила этой истории редакционную статью. "Россия любит насмехаться над своим противниками", — так начинает газета свой материал и утверждает, что это был "чистый фарс".

Ни тот ни другой, по мнению издания, не очень похожи на страстных любителей старины, их слова о соборе "знаменит своим шпилем высотой 123 метра… и часами… самыми старыми в мире…" звучат так, будто заучены из статьи из Википедии, а "слишком много снега" в качестве причины столь короткого пребывания в Солсбери звучит, прямо скажем, не очень убедительно в устах людей из России.

"Отказываясь принимать нападение в Солсбери всерьез, Владимир Путин смягчает его ужас и сеет сомнения, — так оценивает DT причины скоропалительного появления в эфире RT Петрова и Боширова. — Чем больше ложь, тем лучше. Кое-кто может спросить: неужели русские будут фабриковать нечто столь очевидно неубедительное? И точно так же, как некоторые непоколебимые приверженцы конспирологических теорий выискивают странные тени на фотографии посадки на Луне, так же доверчивые или же злонамеренные будут утверждать, что обвинение по делу Скрипалей сфабриковано".

Газета считает, что "объяснения Москвы столь неуклюжи потому, что в самой России Путин привык делать то, что ему заблагорассудится, и не утруждает себя изобретением хоть сколько-нибудь достоверных и убедительных объяснений. Он просто смеется над британцами".

Британия пока не ответила на брошенный ей вызов, отмечает редакция DT. Правительство не очень охотно идет в атаку на российские деньги в стране и прикрывается в качестве объяснения законодательными положениями ЕС. ЕС тоже не торопится, так как некоторые наиболее могущественные члены Союза зависят от российских энергопоставок.

"В пропагандистской войне Запад проигрывает. Россия подрывает наши выборы — не подтасовкой голосов, как считают некоторые левые, — а вбросом такого количества шума и всяческой ерунды, что сами выборы начинают казаться глупыми. Британское государство пытается стоять над этим — иногда разумно — но политики должны понять, что сдержанность и приверженность бюрократической процедуре подводят нас".

Семь месяцев потребовалось Британии, чтобы закончить расследование и назвать подозреваемых. Следствие слишком мало делится с прессой подробностями дела. Юлия Скрипаль дала одно-единственное интервью.

"Настало время вступить в пропагандистский бой с Россией — по меньшей мере, потребовать от нее, чтобы она отнеслась к этому ужасному преступлению со всей серьезностью", — пишет DT в заключение статьи.

Путинский маскарад и его актеры

Обозреватель Times Бен Макинтайр называет появление Петрова и Боширова и их интервью прекрасным перформансом, составленным по чеховским лекалам. По мнению журналиста, актеры этой пьесы и не подозревали, что окажутся "на сцене", пока как Путин не заявил об этом на Владивостокском форуме.

Маккинтайр отмечает, что сама история о двухдневном путешествии в Уилтшир любому британцу покажется, мягко говоря, странной, но в России в нее легко поверят или, по крайней мере, не отметут сразу. "Путинский режим поднаторел в маскировке или небольшом маскараде, а сталинская техника дезинформации построена на порождении неуверенности и сомнений, — пишет издание. — Чему дуэтное выступление на RT было последним примером".

"Подтекст этого перформанса может быть тот же, что Россия продавливает с марта, — пишет в заключение статьи Макинтайр, — нам все равно, верите ли вы нам, потому что мы делаем, что хотим".

Московский корреспондент журнала Newsweek Оуэн Мэтьюз в своей статье в Daily Mail считает, что интервью Петрова и Боширова на RT должно было показать российской аудитории силу Путина.

Российское телевидение, по словам журналиста, постоянно убеждает своих зрителей, что западные медиа являются орудием западной же пропаганды и западные страны регулярно заказывают внесудебные убийства, вторгаются в суверенные страны и используют хакеров, чтобы повредить России. Так что это интервью имело такой подтекст: "если Запад может так поступать, то почему мы не можем?"

Агентство по борьбе с преступностью начинает наступление на русские деньги

Как сообщает Financial Times, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сосредоточить свои усилия на выявлении россиян с сомнительными капиталами. По оценкам, масштаб вливания "грязных денег" в Лондон составляет 90 млрд фунтов.

Экономический отдел агентства, по словам его директора Дональда Туна, готовится расширить применение так называемых "запросов о состоянии имущества необъясненного происхождения" для замораживания подозрительных активов. Запросы уже вызвали волну паники среди российской экспатской общины Британии.

В случае утверждения запроса судом следователи могут арестовать имущество, если владельцы его не смогут доказать законность происхождения средств, на которые это имущество было приобретено. "Мы рассматриваем дорогостоящие российские активы в Британии и пытаемся оценить, есть ли у нас достаточно оснований обращаться в суд и ставить вопрос о применении запроса о состоянии имущества необъясненного происхождения", — рассказал Тун в интервью Financial Times.

Агентство интересуется не только источниками происхождения состояния граждан России, но и целого ряда других государств, в частности бывших республик СССР, стран Азии и Африки.

Тун также предостерег адвокатов, финансовых консультантов и "профессиональных пособников" финансовых преступлений. Они, по его словам, должны сообщать в NCA обо всех подозрительных трансакциях. Эти люди "ближе к клиенту" и находятся "в идеальном положении" для выявления нарушений. Решение NCA — часть правительственной программы по очистке репутации Лондона как магнита для грязных денег из России и других мест, напоминает газета.

И хотя аналогичные попытки уже предпринимались в течение последних восьми лет, отравление в Солсбери придало этим усилиям новый толчок. Запросы были утверждены в январе, еще до отравления Скрипалей, и тогдашний министр иностранных дел Борис Джонсон выступал за применение их в борьбе с грязными деньгами из России. В этом его на прошлой неделе поддержал министр по делам безопасности Бен Уоллес.

Оставаясь членом ЕС, Британия может вводить односторонние санкции только в случае подозрений на причастность к терроризму. Однако запрос о состоянии имущества необъясненного происхождения уже применялся трижды в отношении политиков или высокопоставленных официальных лиц и членов их семей, подозреваемых в связях с организованной преступностью. Решение суда по этим запросам ожидается в течение ближайших недель.

Ни один из этих трех запросов не относится к гражданам России, но все они идентичны делу по первому выписанному в стране запросу на жену банкира из одной из республик бывшего СССР. По решению суда имена этой женщины и ее мужа не могут быть преданы огласке. Решение это вызвало критику со стороны Transparency International, считающей сокрытие имен лиц, против которых применен запрос, "несостоятельным" и подрывающим действенность таких запросов.

Дональд Тун, работавший ранее следователем в налоговом управлении Великобритании, предсказывает, что к следующему году число запросов составит десятки, хотя по некоторым случаям могут быть и апелляции. Большая часть запросов будет относиться не столько к лицам, подозреваемым в причастности к организованной преступности, сколько к так называемым "политически значимым лицам".

NCA, по его словам, хотело бы обнародования имен лиц, по отношению к которым применен запрос, но решение об этом, говорит он, принимает суд. NCA ежегодно получает 470 тысяч сообщений о подозрительной деятельности, указывающих на потенциальные связи с отмыванием денег или террористической деятельностью.

Свыше 80% таких сообщений поступают от банков, которые значительно повысили свою бдительность после того, как по отношению к ним стали применяться штрафы — в особенности американскими властями — за невнимание к операциям по отмыванию денег.