

Times пишет, что сразу несколько стран Запада знают формулу нервно-паралитического вещества "Новичок" вот уже 20 лет.

Именно "Новичок" был использован при нападении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в марте этого года.

Образец "Новичка" был тайно доставлен в Германию советским перебежчиком в 1998 году.

Германия опасалась, что само присутствие этого вещества на ее территории представляет собой нарушение международной конвенции 1954 года, запрещающей разработку оружия массового поражения.

Образец был отправлен в нейтральную Швецию, где и был протестирован. Формула "Новичка" была предоставлена шести странам НАТО, пишет газета, ссылаясь на расследование, проведенное германскими Süddeutsche Zeitung и Die Zeitung, а также телеканалами WDR и NDR.

Süddeutsche Zeitung пишет, что расследование доказывает: Россия лжет, утверждая, что не производила и не хранила нервно-паралитические вещества.

Но газета также пишет, что "Новичок" - уже давно не секрет и, соответственно, британская теория, что этот яд мог быть завезен лишь из России, зиждется на "необоснованной уверенности".

Расследование германской прессы показало, что такие страны, как Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Нидерланды затем использовали эту формулу, чтобы создать минимальное количество этого вещества для разработки антидота.

Авторы исследования утверждают, что США даже произвели "Новичок" в небольших объемах.

Times пишет, что представители германских властей отказались официально как-либо комментировать эти заявления, а Швеция заявила, что ей потребуется некоторое время для рассмотрения этого вопроса.

Бежавший в Германию советский ученый объяснил местным ученым, как производить "Новичок" из двух простых и якобы безвредных веществ.

Die Zeit пишет, что он все еще живет в Германии и опасается за свою жизнь. "Он понимает, что Россия-матушка знает, как затаить злобу", - пишет газета.

Это расследование помогает ответить на вопрос, как ученым из лаборатории Портон-Даун под Солсбери удалось так быстро установить, что Скрипали были отравлены именно "Новичком", пишет Times.

Газета напоминает, что российский посол в Лондоне Александр Яковенко отрицает, что Россия производила "Новичок".

Телеканал NDR утверждает, что в конце 1980-х канцлер Германии Гельмут Коль знал, что Россия производит "Новичок", нарушая тем самым взятые на себя обязательства, но не хотел портить отношений с Борисом Ельциным и не предал эту информацию огласке, пишет Times.

Кибер- и другие угрозы Британии

Times пишет, что, по словам главы британской военной разведки маршала Фила Осборна, полномасштабная кибератака на Великобританию может полностью парализовать всю страну в течение нескольких минут.

В пятницу Осборн выступит с речью в Королевском институте оборонных исследований, и ее основные пункты уже известны журналистам. Маршал также уверен: растет риск, что в стране может быть применено высокотехнологичное химическое оружие.

Кроме того, многие страны разрабатывают все более современные ракеты, что угрожает ключевым объектам британской инфраструктуры - например, электростанциям и станциям водоснабжения.

По словам Осборна, Великобритания должна занять более агрессивную позицию и быть готовой идти на риск, в том числе проводя наступательные операции в киберпространстве.

Угрозы со стороны враждебно настроенных государств, в том числе России, по его словам, растут. Да и мир в целом стал "более опасным, изменчивым и непредсказуемым".

В современных условиях часто сложно установить, например, кто именно совершает кибернападение.

Упоминая отравление Сергея и Юлии Скрипалей, он также отмечает, что растет угроза применения химического оружия, несмотря на то что это было запрещено еще после окончания Первой мировой войны.

"Новые технологии изменят приемы ведения войны, а также нашу жизнь и наше общество... Если мы не адаптируемся, то мы будем отставать - как сегодня, так и завтра", - цитирует маршала Фила Осборна газета Times.

Проблемы Бундесвера

Financial Times пишет, что правительство Германии не знает, как потратить растущий бюджет министерства обороны страны.

На правительство оказывается все более сильное давление - как в самой стране, так и из-за рубежа, - чтобы на оборону выделялось больше средств.

Но в Берлине многие сейчас обсуждают совсем другой вопрос - если эти деньги будут предоставлены вооруженным силам, то как они смогут их потратить?

Четыре года назад канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с требованием НАТО, что каждая страна альянса должна тратить 2% своего ВВП на оборонные нужды.

На этой неделе правительство заявило, что к 2025 году эти расходы достигнут 1,5% ВВП (а не 1,2%, как в 2017 году).

Это означает, что вооруженные силы получат дополнительно миллиарды евро на закупку новых танков, самолетов и беспилотников, а также на зарплаты тысяч новых солдат и другого персонала.

Но, как отмечает газета, даже в этом случае Германия будет тратить на оборону меньше в процентном отношении, чем такие страны, как США, Великобритания или Франция.

Более 20% оборонного бюджета Германии идет на зарплаты и пенсии. На оставшиеся деньги министерство обороны могло бы купить больше необходимой техники.

Но нехватка персонала и его неэффективное использование, а также чисто бюрократические проблемы означают, что уже сейчас министерство обороны не всегда в состоянии потратить свой годовой бюджет.

В прошлом году вооруженные силы должны были закупить боевую технику на сумму в 5,9 млрд евро, но, несмотря на нехватку определенных видов вооружений, 600 миллионов так и не были потрачены.

Проблема также заключается в том, что оборонный бюджет Германии сокращался в течение 25 лет, что отрицательно отразилось на поставщиках.

Многие производители просто закрылись - а это, в свою очередь, означает, что некоторые запчасти уже просто невозможно приобрести, так как их больше никто не производит.

Дело дошло до того, что некоторые боевые системы практически пришли в негодность. Например, из 255 танков "Леопард" на вооружении бундесвера в боевой готовности находятся лишь 95.

Аналитики согласны с тем, что для Германии идея тратить на оборону 2% ВВП страны в течение многих лет остается лишь идеалом, к которому следует стремиться. Но постепенное увеличение военных расходов до 1,5% реалистично, и это решение стоит приветствовать, пишет Financial Times.

Гарри, Меган и миллиардов фунтов

Daily Express пишет, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет британской экономике дополнительно один миллиард фунтов стерлингов (1,35 млрд долларов).

Консалтинговая компания Brand Finance считает, что ближайшие выходные принесут туристической индустрии не менее 300 млн фунтов дополнительных доходов, и еще 300 млн - в виде бесплатной рекламы страны, так как СМИ всего мира будут освещать это событие.

Туристы и британцы потратят "лишние" 250 млн в магазинах и ресторанах.

Ожидается, что около 25 миллионов человек потратят в среднем по 10 фунтов каждый на сувениры, шампанское и прочее в связи с королевской свадьбой.

Brand Finance предсказывает, что на одни лишь сувениры будет потрачено не менее 50 млн фунтов.

Это крупная сумма, отмечает газета, но она в четыре раза меньше аналогичных расходов во время свадьбы герцога и герцогини Кембриджских в 2011 году.

Однако, так как Меган Маркл стала кумиром тех, кто следит за модой, ожидается, что затраты британцев на одежду возрастут на 150 миллионов фунтов. И это лишь начало "эффекта Меган" на рынок одежды, пишет Daily Express.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com