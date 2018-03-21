Ходорковский: если меня решат убить, их ничто не остановит

Живущий в Лондоне беглый российский олигарх Михаил Ходорковский принял решение не нанимать себе личную охрану после истории с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Guardian. Он уверен, что, если бы российский президент хотел его убить, никакие меры безопасности не смогли бы это предотвратить.

По мнению Ходорковского, выбор Скрипаля в качестве цели является ярким примером наказания службой безопасности [России] перебежчика и не представляет существенной угрозы для политических и экономических беженцев в Британии. По его мнению, смерть Николая Глушкова не связана с отравлением в Солсбери, отмечает издание.

"В советское время было не так много перебежчиков, работавших в органах госбезопасности. Затем их число начало увеличиваться, и сейчас этих перебежчиков начинают убивать. Посыл этот достаточно очевиден: нельзя скрыться от спецслужб", — цитирует издание бывшего владельца ЮКОСа.

В прошлом самый богатый человек России провел 10 лет в тюрьме по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, которые многие критики назвали политически мотивированными, напоминает Guardian. Он был освобожден в 2013 году по распоряжению Владимира Путина, который хотел улучшить имидж России накануне зимней Олимпиады в Сочи.

"Хорошо известно, что я являюсь противником Путина и у него ко мне сильная неприязнь. Но в моем случае все по-другому", — рассказал он на брифинге в лондонском офисе "Открытой России".

Ему "полуофициально" сообщили, что он был в предыдущем "расстрельном списке" Кремля, в котором значился и Борис Немцов, убитый в 2015 году. "Я беспокоился гораздо больше, когда убили Немцова. Но поднялся сильный скандал из-за этого, и список аннулировали", — цитирует Ходорковского издание.

Его также беспокоит, что британские политики подходят к этому делу неверно, считая, что отравление было санкционировано государством. "Российское правительство к этому непричастно. В правительство входят чиновники, которые занимаются своими чиновничьими делами — и, пожалуй, единственное, в чем их можно обвинить, это то, что время от времени они берут взятки. Но есть четкое различие между правительством и кругом Путина. Это работа круга Путина. Поэтому здесь дело не в России или российском правительстве, а в криминальной группировке внутри российского круга", — приводит газета слова Ходорковского.

Он считает, что британскому правительству необходимо понять, что оно имеет дело с организованной преступной группировкой, и первоначально необходимо точно установить, кто в нее входит, а затем принять в ее отношении меры.

"Есть немало инструментов для борьбы с грязными деньгами и коррумпированными политиками. Необходимо провести расследование. Не нужно подставлять под удар 146 млн человек", — считает Ходорковский.

На вопрос о том, было ли нападение в Солсбери рассчитано так, чтобы совпасть с предвыборной президентской кампанией и повлиять на мнение россиян, у Ходорковского не нашлось четкого ответа.

"Не преувеличивайте значимость этого для российских избирателей. Никто в России не имеет ни малейшего понятия о том, кто такой Скрипаль, за исключением узкого круга людей, связанных со спецслужбами. Для всех остальных это выглядит так, будто Великобритания угрожает России. И все", — говорит бывший олигарх.

Он многое узнал о нервно-паралитических веществах, после того как его помощник по "Открытой России" Владимир Кара-Мурза был дважды госпитализирован, как считают врачи, в результате отравлений неизвестным веществом.

"Мы говорили с российскими врачами, британскими, американскими, израильскими. Они все сказали, что многие вещества можно идентифицировать лишь в первые часы после отравления", — сказал Ходорковский, предположив, что использование вещества "Новичок", присутствие которого в организме сохраняется дольше, можно расценивать либо как желание послать четкий сигнал, либо как глупость, сообщает газета.

Путин использует слабости Британии и ЕС

Агрессивное поведение Владимира Путина отравило его рейтинг на Западе, считает обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин. "Тираны вроде Владимира Путина редко выражают чувство раскаяния за свои поступки. Пожалуй, единственный раз признаки сожаления он публично выразил, когда назвал развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века", — пишет автор.

Обычно Путина нельзя назвать человеком, который глубоко задумывается о своих недочетах. Наоборот, он старается изобразить некоторые наиболее возмутительные поступки, вроде аннексии Крыма или военной интервенции в Сирии, как свой безусловный триумф, даже когда все указывает на обратное, полагает обозреватель.

В нынешнем деле с отравлением в Солсбери все на Западе почти единодушно — "за исключением Джереми Корбина и его дружков" — пришли к выводу, что Кремль напрямую или косвенно несет ответственность за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью сделанного в России нервно-паралитического вещества "Новичок", считает Кохлин.

Нападение весьма соответствует оппортунистической стратегии Путина, когда он ищет слабости своих врагов, а найдя, использует их в своих целях. В то время, когда Британия и ЕС ведут непростые переговоры о будущих взаимоотношениях, Путин, несомненно, посчитал, что сейчас настал прекрасный момент проверить устойчивость европейского сотрудничества в вопросах обороны и безопасности, пишет издание.

Россия более всего хотела бы видеть Британию и Европу ослабленными — и, безусловно, примером тому является то, что российский телеканал RT платит немалый гонорар Алексу Салмонду [бывшему лидеру шотландской национальной партии], который более всего желает уничтожить Великобританию.

Путин может обманывать сам себя в уверенности, что ему удалось внести разлад в Европе, после того как президент ЕС Жан-Клод Юнкер поздравил его с победой на выборах. Однако суть заключается в том, что отравление в Солсбери оказало отрезвляющий эффект на ведущие страны Запада, что вылилось в редкое проявление единства со стороны США, Франции, Германии и Британии, которые обвинили нападение, отмечает автор.

Отравление в Солсбери кардинально изменило отношение к России в самой Британии. Похоже, что правительство и его союзники намерены призвать Путина к ответу. Среди прочего совет национальной безопасности страны рассматривает возможность ограничения доступа соратников Путина к возможностям лондонского Сити, которыми раньше они могли свободно пользоваться.

"Не думаю, что на такой результат рассчитывали Путин, когда было принято решение отравить российского шпиона в Англии. И будем надеяться, что в этот раз бескомпромиссный ответ Запада заставит его пожалеть о действиях России", — резюмирует Кохлин. Россия отрицает все обвинения о связи с отравлением в Солсбери.

Россия держит курс на Восток

Россия в ближайшие годы сделает больший акцент на союзах с такими восточными странами, как Китай, Турция и другими державами, которые не признают западных ценностей, пишет обозреватель Times Роджер Бойес.

"Россия почти две недели занималась тем, что пускала пыль нам в глаза. Было заявление российского посланника в ЕС, который предположил, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Британия, потому что лаборатория "Портон-Даун" находится лишь в восьми милях от места отравления.

А саркастичный твит российского посольства в Лондоне призвал откликнуться сыщика Эркюля Пуаро, чтобы он осмотрел место преступления из-за отсутствия там каких-либо улик. Нет числа ироничным хэштегам, произведенным на кухнях троллей. Они уверяют, что Британия попыталась устроить убийство, чтобы отвлечь внимание людей от темы "Брексита", пишет автор.

"Возможно, это часть неуклюжей пропаганды, но, на мой взгляд, ситуация несколько глубже. Россию не заботит ответ Британии, и она больше не хочет что-то предпринимать на дипломатическом фронте, потому что в следующий срок президентского правления Владимир Путин направит Москву на Восток, а не на Запад. Прошли времена, когда в первый период его президентства казалось, будто Россия легко впишется в мировой порядок. В 2003 году он еще называл Европу естественным партнером", — пишет обозреватель Times

После расширения Евросоюза в 2004 году у России появилось 2200 км границы с ЕС. Она гордилась членством в Большой восьмерке. Но все это исчезло вместе со стремлением Путина повторить то, что удалось Петру Первому и Екатерине Великой — открыть Россию Западу в обмен на помощь с модернизацией страны.

Вместо этого он обращается к странам, которые, как и Россия, отвергают западные ценности и институты. Он будет все чаще смотреть в сторону Турции, и это касается не только разграничения сфер влияния в Сирии. Его цель — еще больше отдалить Реджепа Эрдогана от Запада, полагает Бойес.

Сможет ли Путин повернуть российский компас на Восток? И если у него не получится, будет ли он к нам дружелюбнее, сможет ли уверить нас в том, что нам ничего не грозит?

Западная политика строилась на том, чтобы привлечь его на свою сторону, либо на уверенности, что на смену ему придет человек, который сможет направить Россию в нашем направлении. Спустя 20 лет путинского плохого управления, обманов, вторжений и убийств, нам уже пора понять, что же он собой представляет на самом деле, резюмирует автор.

Олигархов и их самолеты в Британии будут осматривать тщательнее

В Британии ввели более строгие проверки для людей, пользующихся частными самолетами, в том числе для российских олигархов, пишет i. Как заявляют британские власти, это одна из мер, принятых в ответ на отравление в Солсбери.

Правительство пока не прибегает к новым санкциям в отношении Кремля, чтобы еще больше не усугубить дипломатическое противостояние с Россией. Однако на встрече национального совета безопасности премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что досмотр людей, прилетающих в частные аэропорты страны, и их багажа был усилен.

Пограничники и таможенники отправлены в маленькие аэропорты, которыми пользуются богатые путешественники, чтобы зажиточные россияне испытали на себе неудобства проверок.

Мэй сообщила, что сейчас рассматриваются и другие меры противодействия России. Также идет рассмотрение закона наподобие Акта Магнитского, принятого в США.