Не нужно отключать RT

Пропаганда телеканала RT заслуживает высмеивания, но запрещать его на территории Великобритании не нужно, пишет в Times журналист Иэн Биррелл.

"Можно не сомневаться, что телеканал RT, ранее известный как Russia Today, - зловредная сила. Он создан для того, чтобы вываливать на зрителей канализационные отбросы, удовлетворяя тем самым запросы своих отвратительных работодателей в Кремле, для которых это важный компонент в дезинформационной машине, сеющей ложь и клевету по планете", - пишет Times.

"Его подача информации, графическая составляющая и репортажи всячески пытаются убедить зрителей, что это серьезный телеканал, который серьезно освещает новости. Но его главная цель - поставить на поток череду конспирологических теорий и слухов, которые незаметно смешиваются с продвижением линии Москвы в отношении мировых событий", - уверен автор.

RT заявил, что есть "неопровержимые доказательства" того, что недавняя химическая атака в Сирии была сфабрикована британскими властями. Он обвинил героических добровольцев "Белых касок", которые ежедневно рискуют жизнями, доставая людей из завалов, в том, что те - марионетки Запада. До этого канал предположил, что атака 11 сентября в США была подстроена американскими властями, а вирус Эболы создали в ЦРУ.

На этой неделе стало известно, что в отношении RT было начато расследование по семи эпизодам, призванное выяснить, не нарушил ли телеканал правило беспристрастности, освещая отравление в Солсбери. По результатам расследования британский телекоммуникационный регулятор Ofcom может лишить RT лицензии на вещание.

"Но нужно ли запрещать канал, как предлагают видные представители консерваторов и лейбористов?" - задается вопросом автор.

Можно понять озабоченность Ofcom. В своих репортажах RT заявлял, что Британия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, а история с отравлениями Скрипалей "насквозь пронизана ложью". И это вряд ли можно считать безобидным нонсенсом, несмотря на зачастую весьма незначительную аудиторию RT. Хорошо финансируемый канал является частью стратегии Кремля - бить в самое уязвимое место, сея раздор среди демократических стран, пишет журналист.

Очевидно, что телеканал является рупором Москвы, но, несмотря на это, нам не следует его запрещать, уверен Биррелл. Такой шаг лишь приведет к негативным последствиям в виде высылки наших журналистов из России, что помешает нам понимать происходящее там и сведет на нет свободный доступ к новостям для оппозиции.

Это также сыграет на руку Путину и станет дополнительным аргументом его обвинений Запада во враждебности по отношению к России, а также вновь даст повод утверждать, что Британия не уважает свободы, к которым сама же призывает.

"Высмеивайте канал, разоблачайте его чепуху, иронизируйте над теми, кто принимает от него деньги, но будет неправильно, если государство его отключит", - резюмирует автор.

Один день из жизни RT (шуточный фельетон в пяти частях)

Тему с расследованием Ofcom в отношении RT продолжает Financial Times, придумавшая шуточный фельетон о деятельности телеканала, на котором часто звучат "альтернативные факты", подкрепляемые сомнительными специалистами. Текст фельетона - без сокращений.

"Вы смотрите RT. Новая сенсационная информация ставит под сомнение тот факт, что сирийский лидер Башар Асад осуществил химическую атаку в Думе. Эксклюзивное видео демонстрирует, как ликующие жители обрызгивают друг друга аэрозольными дезодорантами, символизируя тем самым очищение города от повстанцев. (Кадры показывают шесть человек с футболками, надпись на которых гласит "Горжусь быть думцем"). Тем временем к нам присоединяется начальник всемирно известного Центра Химических Атак, Которые Просто Не Могли Быть Совершены Союзниками России. Брайан, как вы считаете, это последствия гуляний, где что-то пошло не так, или люди нанюхались дезодоранта?

- Я провел долгое время за изучением отравления аэрозольными дезодорантами, и, должен признать, симптомы очень напоминают то, что мы наблюдаем в Думе.

Я так понимаю, вы можете подкрепить свою теорию скрупулезными тестами?

- Безусловно. Вчера утром в контролируемой среде своей ванной комнаты я разбрызгивал дезодорант своей подруги почти пять минут, и мы с ней чуть не потеряли сознание. Думаю, нельзя игнорировать подобные совпадения. И не будем забывать, как в Думе радостные мужчины на видеокадрах внезапно стали привлекательны для женщин.

Очень интересно. Сейчас с нами на связи Алексей из Института Эрудитов, Который Вообще Никак Не Связан с Кремлем. Итак, Алексей, возможно, этой химической атаки и не было вовсе?

- Совершенно верно. Атаки не только не было, но у нас есть серьезные доказательства того, что это были израильтяне, работающие совместно с ЦРУ, которые этого не делали.

Расскажите поподробнее.

- Если вы посмотрите фото из Думы, вы не увидите там американцев или израильтян. Они как будто заранее знали, что что-то ужасное там не случится.

Интересно. А что вы скажете о словах предыдущего гостя, который предположил превышение уровня дезодоранта?

- Это соответствует той информации, которая поступает и мне. Атаки не было, но, возможно, США или Израиль отравили дезодорант до того, как он попал в Сирию. Использование дезодорантов в качестве оружия известно давно. Именно так они убили Троцкого.

Да, непонятная картина. Между тем в Британии усиливается полемика вокруг так называемого отравления Скрипалей. Показывая пальцем на украинцев и евреев, к нам присоединяется главный эксперт по отравлениям в местном совете Солсбери.

- Вообще-то, я специалист по вопросам гигиены окружающей среды. Но меня несколько раз приглашали на случаи пищевых отравлений.

И вас попросили проинспектировать кухни ресторана, который посещали Скрипали, и это о чем-то говорит. Как вам показалась кухня?

- Она мне показалась чистой.

Подозрительно чистой, сказали бы некоторые. А как известно, британцы и израильтяне славятся способность хорошо чистить кухни после осуществления отравлений. Так, сейчас с нами женщина, которая недолго работала на британские спецслужбы перед тем, как начать искать тех, кто на самом деле устроил 11 сентября. С учетом вашего опыта, что вы обо всем этом думаете?

- Я уже давно думаю, что эта так называемая атака является следствием пищевого отравления, и вследствие этого возникают вопросы к британцам. Также нам известно, что у обоих Скрипалей были грибковые заболевания стоп, а грибок - это британское отравляющее вещество, производимое в британских фитнес-центрах.

Теперь давайте поговорим сКарманным Бывшим Депутатом Парламента, который уже давно выпал из британской политики. Некоторые считают его лживым самовлюбленным человеком, но это лишь доказывает, что кого-то он задел за живое. Является ли ложь Британии предлогом для агрессии против России?

- Это все похоже на плохой шпионский роман. Я ничего не знаю о химическом оружии, но, на мой взгляд, официальная версия не кажется правдивой. То, что британцы не выполняют требование России допустить к Юлии Скрипаль двух сотрудников ФСБ для эмоциональной поддержки, выглядит еще более подозрительно.

Безусловно. Хорошо, спасибо. Далее: антифашисты выступают в поддержку Марин Ле Пен. К нам присоединится Ученый из Оксфорда, Которого Больше Никуда Не Зовут, а затем мы планируем поговорить с Лордом Адонисом о возмутительной предвзятости Би-би-си".

Так заканчивает свой фельетон Financial Times.

Российские грязные деньги в Британии

Рынок недвижимости в Британии наводнен богатыми иностранцами, которые хотят спрятать свои активы, однако в свете отравления Скрипалей власти могут объявить войну "грязным деньгам" россиян, пишет i.

"Мы будем выявлять эти деньги", - пообещал министр иностранных дел Борис Джонсон в марте, объясняя, как Британия может оказать давление на Москву и российских олигархов после отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Правительство, возможно, в качестве ответа еще введет санкции в отношении поддерживающих Путина миллиардеров, но пока что Лондон чересчур медлителен. За последние три года власти колебались по поводу принятия обладающего юридической силой реестра, который бы заставил все иностранные компании, владеющие собственностью в Британии, раскрыть истинных владельцев.

Заморозка недвижимости - основной способ, который может нанести ущерб российскому государству и его богачам. С 2004 года предметом уголовных разбирательств по делам, связанным с доходами от коррупции, стала недвижимость на общую сумму в 190 млн фунтов. Лондон наводнили отмытые преступные деньги, из-за чего цены на дома поползли вверх, отмечает газета.

Миллионные платежи принимаются без каких-ибо проверок по поводу происхождения этих средств. Не следует думать, что вся лондонская недвижимость, приобретенная российскими олигархами, была куплена на незаконно нажитые средства: для некоторых российских богатеев покупка недвижимости в Лондоне является символом того, что их приняли в британский истеблишмент. Однако многие из них - союзники Путина.

Кроме того, богатые россияне часто приезжают в Британию, чтобы потратить деньги на коллекции живописи и дорогие автомобили, а также устроить детей в частные школы. В ответ Британия нередко дает им визы, а иногда и гражданство. С 2008 года получить "золотую визу" мог любой человек, инвестировавший в британскую экономику 2 млн фунтов. За 5 млн фунтов можно было получить вид на жительство, а спустя пять лет - и британское гражданство, напоминает автор

К 2014 году за возможность жить в Британии заплатили таким образом почти 700 обеспеченных россиян, в числе которых - сын Романа Ротенберга Борис. Сейчас Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет этих богачей, чтобы выяснить, не использовали ли они Британию для отмывания своих богатств.

Почти 150 людям уже ограничен въезд в Британию и возможность вести здесь бизнес. Власти разработали запрос по поводу имущества неясного происхождения, который позволяет представителям правопорядка потребовать у олигархов отчитаться о происхождении своих средств, сообщает i.

Правительство может пойти дальше, внеся изменения в закон о санкциях и легализации незаконных доходов, чтобы, например, получить возможность замораживать британские активы конкретных людей, к числу которых могут относиться сотрудники разведки и представители властей, ущемляющих права человека.

Ирония заключается в том, что атака на россиян, живущих на этих берегах, может стать нечаянным катализатором и запустить процесс окончательной очистки осевших в Британии грязных денег, резюмирует журналист.