Растущий масштаб российских киберопераций в южно- и восточноевропейских странах вызывает озабоченность. Пока Запад разделен и отвлечен, президент Владимир Путин у всех на глазах подрывает основы его будущего.

Самым ярким примером с 2014 года остается Украина. Россия аннексировала часть ее территории - Крым, а затем перешла к долгосрочной кампании по дестабилизации, мешая Украине функционировать как нормальной стране.

Последовали годы лишений и несчастий, среди которых - катастрофа малайзийского лайнера MH-17.

Стратегия Москвы ясно видна на примере небольших государств. Им пытаются помешать сделать свободный выбор и стать демократическими странами, частью Запада.

В 2016 в Черногории предотвратили попытку переворота, целью которого было не дать стране вступить в НАТО. На скамье подсудимых оказались в том числе граждане России.

Если говорить о недавних примерах, Россия воспользовалась своими навыками по дестабилизации демократических выборов, чтобы понизить явку на референдуме о названии Македонии, бывшей югославской республики.

Референдум открыл бы Македонии дорогу к вступлению в ЕС и НАТО, но явка была слишком низка, и его не засчитали. При этом сообщалось о возникновении накануне голосования фейковых аккаунтов в соцсетях и о проплаченных нарушителях на участках.

Можно предположить, что похожие методы использовались и в случае с еще двумя недавними выборами. В Латвии пророссийская партия набрала достаточно голосов, чтобы попасть в парламент.

В Боснии-Герцеговине к власти пришел союзник Москвы Милорад Додик, что сильно усложнит достижение внутреннего согласия в этой стране, критически важной для мира на Балканах.

Это можно связать с переговорами между лидерами Сербии и Косово об изменении общей границы. Точных предложений пока только ждут, но общая идея - передать Косову муниципалитеты с преимущественно сербским населением Сербии и, возможно, районы с албанским большинством.

Вашингтон и Брюссель в принципе согласны скорректировать границы, Россия с энтузиастом выступает за этот план, и только Германия его критикует, заявляя, что перемена границ может вскрыть слишком много старых ран.

В 2010 году в роли Главы МИД Британии, я многократно посещал Балканы и в итоге дал понять всем причастным странам, что работа над картой региона закончена. Я предупредил их, чтобы они и не думали пытаться эту карту как-то изменить.

Сегодня я уверен, что Запад в целом должен вместе с Берлином противостоять этим планам.

У России есть длинный список европейских границ, которые она хотела бы подкорректировать. Может быть Абхазию и Южную Осетию, отнятые у Грузии 10 лет назад, можно было бы формально включить в состав РФ?

Еще можно подлить масла в намечающийся конфликт между Украиной и Венгрией, намекнув, что и там тоже можно "исправить" границу. А страны Балтии? Там живет много русских, возможно, и там границы нуждаются в корректировке?

Россия с удовольствием откроет этот ящик Пандоры просто ради возможности помешать рассорившимся и ослабленным государствам сближаться с Западом.