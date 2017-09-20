Financial Times пишет, что строительство Россией АЭС в Беларуси пугает соседние страны, которые опасаются, что Москва тем самым хочет сохранить их зависимость от российских поставок электроэнергии.
АЭС строится близ белорусского городка Островец, неподалеку как от границы с Литвой, так и от литовской столицы Вильнюса.
В этом регионе все еще видны шрамы советского прошлого, и все помнят последствия Чернобыльской катастрофы три десятилетия тому назад.
Эта атомная электростанция на границе ЕС стала еще одной причиной раздоров между НАТО и ЕС с одной стороны, и Россией с другой.
Литва считает эту АЭС угрозой своей безопасности, здоровью населения и окружающей среде. Заявлениям Беларуси, что это будет одна из самых безопасных атомных электростанций в мире, в Литве мало кто верит.
Строительство финансируется за счет российского займа в размере 10 миллиардов долларов. Строит АЭС "Росатом".
Литва, которая до сих пор зависит от поставок электроэнергии из России, опасается, что строительство АЭС в Островце нацелено на углубление этой зависимости. Минск, со своей стороны, заявляет, что при строительстве в Островце применяется самая современная технология, и отвергает обвинения Литвы в том, что Беларусь якобы скрывает информацию об авариях во время строительства.
При этом все стороны помнят о Чернобыле. До Чернобыльской аварии белорусские власти собирались построить АЭС поближе к Минску, но затем отложили эти планы в долгий ящик. Когда же их реанимировали, было принято решение построить АЭС в Островце, на границе с Литвой, подальше от густонаселенных районов Беларуси.
"Это самый безопасный в мире дизайн", - цитирует Financial Times Анатолия Бондаря, главного инженера строительства. "Мы учли все уроки Чернобыля и Фукусимы".
Кирилл Комаров, заместитель управляющего директора "Росатома", говорит, что "то, как Литва выражает свои опасения… указывает на то, что они обеспокоены скорее вопросами политики и коммерческими интересами, а не вопросами безопасности".
Литва, среди прочего, жалуется, что советская привычка держать информацию в тайне все еще жива в Беларуси. Минск и в самом деле до сих пор не выполнил требований конвенции ООН, принятых в Эспоо и Орхусе, требующих совместной с пограничными странами оценки влияния подобного строительства на окружающую среду.
Беларусь заявляет, что это вскоре будет сделано. Но у Литвы есть и другие опасения. Две трети потребляемого в стране электричества поступает из России.
В прошлом Литва полностью зависела от поставок природного газа "Газпромом", но ей удалось от этого избавиться, получая сжиженный газ из Норвегии и США.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит: "Наша зависимость от "Газпрома" закончена, но теперь это "Росатом". Как только мы обезвреживаем одно оружие, Россия пытается применить другое".
Литва не может остановить строительство этой АЭС в Беларуси, но надеется, что сможет оказать давление на Минск, чтобы тот теснее сотрудничал с Вильнюсом, пишет Financial Times.
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