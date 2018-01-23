"Начальник генерального штаба предупреждает, что конфликт с Россией может быть на удивление близок, и что враждебные действия могут начаться самым непредсказуемым образом" - такой вывод своей статьи вынесла в ее заголовок Guardian.

Произнесенная в понедельник в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны речь - самое явственное и всестороннее описание России как враждебного государства, цель которого состоит в подрыве возглавляемого США альянса НАТО.

В одной из самых жестких, "ястребиных" речей высокопоставленного британского военачальника за последние годы генерал Картер заявил, что конфликт с Россией может начаться самым непредсказуемым образом.

Почти всю свою 40-минутную речь он посвятил угрозам, исходящим, по его оценкам, из России, рассказывает Guardian.

Для подтверждения своей позиции Картер показал трехминутный российский видеоклип, демонстрирующий мощь российской авиации, подводных лодок и другой боевой техники.

Россия, по его словам, представляет собой самую сложную и боеспособную угрозу нашей безопасности со времен холодной войны. Вывод, который Британия и Запад в целом должны сделать из предпринятых Россией в последние годы шагов, состоит, как считает генерал Картер, в том, что мы больше не можем говорить о состоянии войны или мира, а всего лишь о различных стадиях перехода от одного к другому.

"Риск от непонимания этого этапа и отсутствия соответствующих действий с нашей стороны состоит в том, что подобно инфекционной болезни эта опасность поразит нас, наша возможность бороться с нею будет серьезно подорвана, и мы проиграем в этой борьбе", - цитирует издание слова генерала.

И хотя Британия постепенно выводит свои войска из Германии, Картер заявил, что рассматривает возможность сохранения там баз, чтобы при необходимости туда можно было бы быстро перебросить войска. На базах будут храниться танки, топливо и другие, необходимые для быстрого размещения материалы.

Возможно, считает Guardian, Картер преувеличивает российскую угрозу, стремясь удержать Москву от кибератаки против Британии или каких бы то ни было враждебных действий против стран членов НАТО в странах Балтии, где размещены британские войска. Его речь также может быть попыткой давления на министерство финансов с целью повышения оборонного бюджета на последнем этапе стратегического пересмотра оборонных расходов.

Нынешнюю ситуацию, когда Россия считает, что Запад в течение следующего десятилетия может получить технологическое превосходство, генерал сравнил с 1912 годом, когда кабинет Российской империи решил, что лучше воевать сейчас, так как к 1925 году Россия будет слишком слаба по сравнению с модернизированной Германией. К такому же выводу относительно США пришла в 1941 году и Япония, напомнил Картер.

Россия, по его словам, может начать враждебные действия раньше, чем мы предполагаем и намного раньше, чем в аналогичных обстоятельствах начали бы мы. "Самым вероятным с ее стороны шагом будет вероломно начать действия, не подпадающие под статью 5 Устава НАТО, которые подорвут доверие к альянсу и нанесут угрозу той самой структуре, которая обеспечивает нашу оборону и безопасность, - цитирует издание слова Картера. - То есть, будет действовать в соответствии с принципом "разделяй и властвуй", которому собственно и должен противостоять международный порядок. Начнется все не с "зеленых человечков". Начнется все с того, что мы меньше всего ожидаем. Случившееся в прошлом вовсе не обязательно станет моделью для будущего".

Картер также сказал, что оружием в новой войне может служить эксплуатация энергии, взяток, коррупционных бизнес-практик, кибератак, убийств, фейковых новостей, пропаганды и военного запугивания.

Он указал также и на наращивание прямой боевой мощи России, в том числе и на 12-кратное увеличение количества ракет дальнего радиуса действия. "Это не кризис, и не серия кризисов. Это стратегический вызов, и требует он стратегического ответа", - отметил генерал.

Угадать стратегические мотивы России непросто

Еще один аспект тревожного милитаризма России, щупальца которого тянутся не только на запад, но и на восток, привлек внимание британской прессы.

"Москва контролирует ведущиеся в Сирии войны через посредников" - таков заголовок редакционной статьи Financial Times, посвященной боевым действиям Турции против сирийских курдов.

Свое вторжение в Африн - удерживаемый курдами анклав на северо-западе Сирии - Турция назвала операцией "Оливковая ветвь". Трудно придумать менее подходящее название наступлению на район, еще не так давно считавшийся одним из немногих безопасных прибежищ для мирных жителей, полагает издание.

"Операция еще больше усугубила и без того византийское переплетение сил в сирийском конфликте, - пишет газета. - Она продемонстрировала глубину раскола американо-турецких отношений и очертила пределы западного влияния в ведущихся в регионе иностранными державами войн через посредников".

Это ни в коей мере не отрицает искренней озабоченности Турции своей безопасностью. Анкара с тревогой наблюдала за резким усилением курдов как самой эффективной силы в противостоянии ИГ. Она не смогла удержать США от поддержки состоящих по большей части из курдов "Сирийских демократических сил", тесно связанных с восстанием Курдской рабочей партии на юго-востоке Турции. Поддержка эта состояла в воздушном прикрытии и поставке оружия - сначала тайном, а затем явном.

Было, однако, и понимание того, что США тут же прекратят этот альянс с курдами, как только ИГ будет повержено, и уж во всяком случае не допустят продвижения их амбиций западнее реки Евфрат. Понятны поэтому гнев и возмущение турок, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на прошлой неделе, что американские войска останутся в Сирии отчасти для сдерживания иранского влияния, а возглавляемая США коалиция объявила о планах обучения пограничных курдских сил численностью 30 тыс человек, считает FT.

"Как бы вам понравилось, если бы ваш союзник начал вооружать ваших врагов и попросил бы вас не вести с ними борьбу?" - так риторически поставила вопрос турецкая государственная телекомпания TRT. Есть основания надеяться, что вмешательство Турции будет коротким и ограниченным - не в последнюю очередь потому, что туркам будет нелегко удерживать горную местность против опытных, хорошо вооруженных курдских бойцов. Продемонстрировав силу, будет разумно отступить.

Однако у президента Турции Реджепа Эрдогана к США есть и другие счеты, в том числе личного свойства, считает издание. Один из них - за отказ Вашингтона выдать Фетхуллу Гулена, живущего в США, которого Турция обвиняет в организации и подготовке попытки военного переворота летом 2016 года. Второй - за недавний обвинительный приговор турецкому банкиру за нарушение американских санкций против Ирана. Дело это может нанести серьезный ущерб турецкой экономике, если повлечет за собой американские санкции против турецких банков.

Нынешняя эскалация также служит внутриполитическим целям Эрдогана, говорится далее в статье. Всегда дремавшие в Турции антиамериканские настроения сейчас на подъеме, и президент рассчитывает на поддержку националистов на очередных выборах главы государства. Наступление в Африне не могло произойти без согласия России, остающейся ключевым игроком на северо-западе Сирии.

"Угадать стратегические мотивы России непросто, - пишет FT. - Позволив такого рода действия анти-асадовски настроенной Турции, Кремль, возможно, пытается показать сирийскому лидеру, что оказываемая ему поддержка не безгранична. Тем более, что в соседней провинции Идлиб поддерживаемые Россией и Ираном силы ведут наступление против поддерживаемых турками повстанцев. Каковы бы ни были ее расчеты, Москва с трудом сдерживала радость от раскола между союзниками по НАТО".

И хотя операция в Африне - лишь очередной ход в шахматной партии, которую ведут в Сирии иностранные державы, ход этот опасный, считает издание.

"Сирийские демократические силы" призвали возглавляемую американцами коалицию "взять на себя ответственность" перед союзниками. Есть риск прямого столкновения между турецкими войсками и поддерживаемыми американцами боевиками. Боевые действия могут вызвать новый приток беженцев в Турцию - повод для беспокойства ЕС.

"Трудно удержаться от того, чтобы не рассматривать случившееся как очередное свидетельство постепенного отчаливания Турции от своих западных берегов, - говорится в заключение статьи в FT. - Но в то же время это свидетельство и раздрая в американской внешней политике и снижающейся способности Америки удерживать под контролем события, всю большую роль в которых играет Москва".

Разрушительная кибератака на Британию - вопрос времени

В другом материале сегодняшнего номера Guardian рассказывает подробнее о неминуемых киберугрозах Британии со стороны недружественных тоталитарных восточных монстров - Северной Кореи, Ирана и России.

Издание побеседовало с главой британского Центра кибербезопасности Сиараном Мартином. По его мнению, масштабная кибератака на Великобританию - это не вопрос вероятности, а лишь вопрос времени. Мартин уверен, что атака нанесет чудовищный удар по британским выборам и критически важной инфраструктуре.

По мнению собеседника Guardian, Британии просто повезло, что при том количестве кибератак, которым она подвергалась в течение последних 15 месяцев, ни одной из них не была присвоена первая категория. Эта категория присваивается атакам на инженерные сети и финансовый сектор.

Мартин ожидает, что атака такой силы произойдет в ближайшие два года. Он считает, что полностью защититься от такой масштабной угрозы невозможно, нужно лишь пытаться минимизировать потенциальный ущерб от нее.