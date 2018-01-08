Как Британия потакает организованной преступности

Британский истеблишмент долгое время почитал и с распростертыми объятиями принимал супербогатых людей, редко интересуясь происхождением их капитала, пишет обозреватель Times Либби Первес, приводя в пример новый сериал Би-би-си "Макмафия".

Несмотря не гламурность, погони и политическую интргигу, смотреть новый триллер Би-би-си некомфортно. Основная мысль, высказанная журналистом Мишей Гленни, по книге которого был снят сериал, в том, что честные люди сторонятся борьбы, пишет автор.

Он отражает реалии безвольных, подхалимских государств, в число которых входит и Британия, которые решили, что платой за прибыльную глобализацию будет прием у себя этих бездушных ублюдков. Пить их шампанское, не обращать внимания на их сделки, представлять, что их присутствие в столице служит неким украшением, доказательством мощи города.

Одним из самых шокирующих откровений в книге Гленни стали слова сотрудника агентства по борьбе с организованной преступностью, которое просуществовало лишь несколько лет. Он утверждает, что во времена правления Тони Блэра агентству дали четкое указание особо не обращать внимания на деньги российского происхождения, которые переводились в Лондон и выводились из него, сообщает издание.

По данным Гленни, организованная преступность составляет примерно 15% мировой экономики. Она покупает правительства. Автор приводит в пример лидеров - Путина, Трампа, Эрдогана, которые замешаны в возмутительных финансовых сделках, но при этом это воспринима.тся как само собой разумеющееся, пишет Первес.

Оппортунизм, отмывание денег и жестокая эксплуатация бедных, иногда переходящая в условия рабства, стали более обыденным явлением благодаря падению Советского Союза, хаосу, возникшему на Ближнем Востоке, огромным барышам от продажи наркотиков из Мексики в Индию и многочисленным международным поездкам, за которыми скрывалась торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Безусловно, эта проблема свойственна не только нашему относительно тихому островку. Но мы стали уютным прибежищем, и наш послужной список в вопросе противодействия коррупции оставляет желать лучшего. Виза "золотой билет" позволяет тем, кто инвестирует в Британию 2 млн фунтов (2,7 млн долларов), беспрепятственно здесь жить, покупать собственность, заводить семьи и заниматься своей деятельностью без лишних вопросов о происхождении их миллионов.

По информации Transparency International, с 2008 по 2015 год примерно 60% всех виз категории "инвестор" получили граждане России и Китая, а ко всем, кто приезжает из бывшего СССР и коммунистического Китая, должны возникать вопросы, полагает обозреватель издания.

Мы продаем с потрохами нашу землю: в 2015 году журнал Private Eye опубликовал данные, согласно которым, примерно 100 тыс. свидетельств о праве собственности на землю принадлежали офшорным компаниям.

Национальное агентство по борьбе с преступностью рассказало, как хорошо наши банкиры, бухгалтеры, юристы и специалисты в области PR умеют отмывать деньги и репутацию: "Они помогают, намеренно либо нет, запутывая следы через такие действия, как создание корпоративных структур, приобретение активов для вложения незаконных средств и предоставление анонимности преступнику". Мы специализируемся на создании людям образа добропорядочности, если они богаты, отмечает издание.

Одним из средств вложения является недвижимость. В результате многие дома и квартиры долгое время пустуют, несмотря на нехватку жилья в британской столице. Гленни предлагает разрешить продавать недвижимость лишь тем, кто пробыл в стране не менее пяти лет.

Конечно же, не все супербогатые иностранцы - гангстеры. Но любому правительству необходимо в первую очередь досконально изучить, затем опросить и в итоге исключить тех, кто может быть связан с преступным миром. Также правительство обязано защищать собственных граждан и не надеяться, что богатства верхнего слоя постепенно просочатся вниз. Заблуждение подобного подхода заключается в том, что, чем больше у нас супербогатых, тем больше, как кажется, бездомных на улице и людей, живущих в ужаснейших условиях, пишет Первес.

Мы почитаем и благоговеем перед высокомерными богачами. Но также нам нужно интересоваться и тем, как они разбогатели, резюмирует автор.

Посольство России против сериала Би-би-си

Российское посольство в Великобритании раскритиковало сериал "Макмафия", назвав его преступлением против правды, пишет в еще одной заметке на эту же тему Times.

Информация об этом появилась в официальном "Твиттере" посольства. Сериал полон штампов, и он вводит в заблуждение, утверждает ведомство, а Британия показывается как игровая площадка российских гангстеров. Твиттер-аккаунт посольства, прославившийся благодаря провокационным комментариям, предложил пользователям угадать, сколько россиян отбывают тюремный срок в Британии. Более 900 человек проголосовали онлайн, из них 59% дали верный ответ, что таковых менее 10 человек.

"Уровень преступности среди россиян в Великобритании намного ниже среднестатистического показателя по стране. Это здорово, что наши фоловеры не покупаются на штампы, которые распространяет Би-би-си", - говорится в сообщении посольства.

Однако по информации Sunday Telegraph, в Англии и Уэльсе тюремное наказание отбывают 35 граждан России. Этот показатель, составлявший 51 в конце 2016 года, намного ниже по сравнению с отбывающими наказание выходцами других стран, например, Польши, Португалии и Литвы, пишет издание.

Посольство так объяснило несоответствие в цифрах: "Мы обосновываем наши данные, исходя из того, что сообщают нам британские власти в соответствии с международными правовыми обязательствами. Мы проверяем эти данные, потому что зачастую человека могут записать как россиянина, хотя он таковым не является", цитирует Times.

Деньги, ничего личного

Решение режиссера Ридли Скотта убрать из новой картины "Все деньги мира" актера Кевина Спейси было обусловлено сугубо бизнес-интересами, сообщает Guardian.

80-летний кинематографист рассказал в интервью изданию, что он решил действовать, как только вокруг актера в октябре разгорелся сексуальный скандал. "Мое решение было практически немедленным. Я сказал, нам нужно это переделать. У меня не было мучений. Я никогда не перевариваю долго проблему, мне нужно решение", - сказал Скотт в интервью газете.

По словам режиссера, он подсчитал, что фильм мог принести убытки в 40 млн долларов. Картина была закончена и должна была появиться на экранах в декабре. Скотт был доволен игрой Спейси. "Он великолепный актер. С ним здорово работать", - сказал режиссер.

Но когда на Спейси посыпались обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, Скотт предположил, что негативный резонанс мог погубить фильм. "В какой-то момент кто-то мог сказать - а давайте не будем выпускать картину в прокат. Это все сыграло бы против фильма настолько, что мы бы просто решили его не продавать", - отметил режиссер.

Скотт в итоге обратился к актеру Кристоферу Пламмеру для замены Спейси.

Режиссер изначально хотел снимать Пламмера в роли нефтяного магната Джона Пола Гетти. В основе фильма "Все деньги мира" история о похищении внука Гетти в 1973 году. Сцены с Пламмером отсняли за девять дней, а бюджет картины в итоге вырос на 10 млн долларов, сообщает газета.

Гель с нитроглицерином против импотенции

Британские ученые нашли новое решение в борьбе с мужской импотенцией - гель, в котором содержится нитроглицерин, известный своими взрывчатыми свойствами, пишет таблоид Sun.

Во время испытания небольшого объема (примерно размером с горошину) было достаточно для достижения положительного результата в течение 10 минут у семи из 10 мужчин, испытывающих проблемы с потенцией. Это в 12 раз быстрее действия "Виагры", которой регулярно пользуются почти 3 млн британцев. Ученые надеются, что использование "чудо-средства" не станет затратным. Предположительно, стоимость для потребителей не превысит в эквиваленте одного фунта в день.

Средство начинает действовать, когда выпускает оксид азота после втирания. Это расширяет тонкие кровеносные сосуды и вызывает приток крови к пенису.

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели клинические испытания на 220 мужчинах с эректильной дисфункцией. Половине выдали препарат, а половина получила фиктивный гель. Исследование показало, что у 44% через пять минут возникала эрекция. У 70% этот период составил менее 10 минут. "Виагре" и подобным ей препаратам обычно требуется от получаса до часа, пишет газета.

Среди побочных эффектов была отмечена головная боль у 1 из 13 участвовавших в испытаниях мужчин.

Примерно 5 млн британцев испытывают проблемы с эрекцией, сообщает Sun.