В обзоре британской прессы за 14 мая: глава МИ-5 собирается "рассеять туман российской лжи"; Путин может предотвратить конфликт между Ираном и Израилем; брат новозеландского миллиардера рассказал о "захвате Газпрома вместе с Путиным"
Andrew Parkeris
© Reuters/Scanpix

Глава МИ-5 расскажет европейским коллегам об опасности России

Глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер в понедельник выступит перед главами других европейских спецслужб. Текст речи, которую готовится произнести Паркер, попал в британские газеты.

Это будет первое в истории МИ-5 выступление главы службы за рубежом.

На фоне подготовки к "брекситу", который неминуемо изменит взаимодействие британских и континентальных спецслужб, Паркер выступит за то, чтобы сохранить высокий уровень сотрудничества в сфере безопасности и обороны, пишет Financial Times.

Европе угрожает терроризм и российская агрессия, заявит Паркер. Как сообщают газеты, он прямо заявит о том, что за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери стоят российские власти.

Паркер обвинит Кремль в "вопиющем нарушении международных правил". Российское правительство преследует свои цели путем "агрессивных и пагубных действий своих спецслужб и военных", скажет глава контрразведки.

Уровень дезинформации с российской стороны сегодня "беспрецедентен", и Европа должна "рассеять туман лжи, полуправды и искажений, который льется из их [российской] пропагандистской машины", - заявит глава МИ-5.

Газета Times посвятила речи Паркера колонку, в которой призывает уделять больше внимания безопасности Британии от внешних врагов.

В прошлом году в террористических атаках на британской территории в ходе четырех терактов погибли 30 человек, и это показывает необходимость координации работы спецслужб во всех странах Европы.

Однако государства, проводящие враждебную политику, все равно опаснее, пишет газета, возвращаясь к отравлению Скрипалей.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заслуживает похвалы за то, что заручилась поддержкой 28 стран, выславших российских дипломатов, пишет Times. Нападение на Скрипалей в Солсбери газета называет "не имеющим прецедентов в мировой истории".

"Сосредоточенные попытки Кремля вмешиваться во внутренние дела Британии - это разносторонние угрозы. Лживая российская пропаганда, которую разносят телеканал RT и агентство "Спутник", предназначена для того, чтобы сделать фантазии экстремистов и сторонников теории заговора частью политической жизни Запада", - пишет Times.

"В конечном итоге у демократических стран есть преимущество в борьбе с тоталитарными режимами. Наша сторона действует с одобрения народа и учится на ошибках. Борьба будет долгой, но это борьба за правое дело, и оно победит", - резюмирует автор.

Путин может предотвратить конфликт между Ираном и Израилем

Шаткий мир на границе между Сирией и Израилем длился с 1973 года, когда израильская армия взяла под контроль Голанские высоты, до прошлой недели, когда Израиль и Иран обменялись ракетными ударами по позициям в районе высот, пишет Financial Times.

Обострившееся военное противостояние между Ираном и Израилем совпало с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе.

Советник президента США по безопасности Джон Болтон, кажется, подстрекает обе стороны к тому, чтобы продолжить противостояние.

В своей недавней колонке в Washington Post он написал, что Дональд Трамп в отличие от многих других не считает, что влияние Израиля в регионе нужно ограничивать, а напротив, видит в сложившейся ситуации потенциал для улучшения отношений между США и Израилем.

"В наше время это выглядит как открытый призыв Израиля к оружию на фоне формального переноса посольства США в Иерусалим, которое разогреет старые религиозные и светские конфликты на Ближнем Востоке", - считает автор статьи.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем принесет обеим сторонам огромные потери, считает автор.

Израиль скорее всего сможет уничтожить некоторую часть иранских пусковых установок в Сирии и принадлежащих сотрудничающему с Ираном движению "Хезболла" в Южном Ливане, однако "Хезболла" набирает популярность в Ливане и Ираке, и если Иран задействует отряды "народных ополчений" из этих стран против Израиля, его потери могут быть внушительными.

Израиль может причинить большие потери иранским силам в Сирии и их союзникам. Это будет серьезный удар и по силам Башара Асада. Но как знать, какая организация займет их место. "В прошлый раз это было "Исламское государство", - пишет автор статьи в FT.

Трое предшественников израильского премьера Биньямина Нетаньяху потерпели сокрушительные политические поражения после того, как начали войну.

В идеальном мире США в такой ситуации играли бы сдерживающую роль, пытаясь уговорить Израиль не наносить удар первым. В нашей, далеко не идеальной ситуации, единственная страна с достаточно крепкими связями и с Ираном, и с Израилем, это Россия.

Президент Владимир Путин разговаривает с обеими сторонами. Какими бы ни были его мотивы, он сейчас в лучшем положении для переговоров.

Брат новозеландского миллиардера рассказал о "захвате Газпрома вместе с Путиным"

Брат новозеландского миллиардера Кристофера Чандлера заявил, что его с братом компания в 2001 году, обратившись к Владимиру Путину, добилась назначения "близкого союзника" российского президента на пост главы компании "Газпром", пишет The Times.

Самого Кристофера Чандлера в начале мая обвинили в связях с российской разведкой. О возможном сотрудничестве миллиардера с Россией говорил депутат британского парламента.

Компания Чандлера Legatum Group тогда заявила, что у миллиардера "не было прямых или косвенных связей с российской разведкой или властями".

Из опубликованного братом Чандлера заявления следует, что с российскими властями братья все же работали.

Как говорится в нем, компания братьев Чандлер Sovereign, инвестировавшая в "Газпром", в 2000 году назначила бывшего министра финансов Бориса Федорова в совет директоров компании.

Однако менеджмент "Газпрома" был против, и тогда "Sovereign обратилась напрямую к Владимиру Путину" после чего в 2001 году пост главы компании занял "близкий союзник" президента.

Братья Чандлеры продали свою долю в "Газпроме" в 2006 году. Представитель Legatum Group на этот раз заявил, что брат миллиардера неправильно описал события, произошедшие 17 лет назад.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com

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