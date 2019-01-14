Европа должна думать о безопасности больше, чем о дешевом газе

Times публикует статью известного аналитика Эдварда Лукаса, считающего, что европейские энергетические сделки с Россией вызовут гнев США. В подзаголовке статьи автор уточняет, что скоро правительствам европейских стран придется делать выбор между содействием процветанию и защитой национальной безопасности.

Прежде всего Лукас имеет в виду выбор, который уже сейчас стоит перед правительством Великобритании. Приводя в пример два недавних задержания по подозрению в шпионаже для Китая в Польше, он пишет, что именно такими действиями можно снискать благоволение Вашингтона.

По мнению автора статьи, перед Лондоном уже сейчас стоит тяжелый выбор: занять сторону США по всем вопросам — шпионажа, кибербезопасности, торговли, территориальных споров в Южно-Китайском море — или же остаться в стороне и извлечь выгоду от противоборства США и Китая.

Некоторые страны уже отказались от использования технологий компании Huawei, ЕС ставит под сомнение оправданность использования китайской инфраструктуры в Восточной Европе. Причины этого понятны, потому что опыт Африки и Латинской Америки показал, что на первый взгляд такое сотрудничество может казаться выгодным, но в долгосрочной перспективе за эту экономию придется заплатить высокую политическую и экономическую цену.

Советская империя в Европе исчезла более полувека назад, но ее власть сохранилась в энергетической и транспортной сферах, говорится далее в статье. Но это ненадолго, уверен Лукас. По плану, к 2025 году Латвия, Литва и Эстония полностью отключатся от российских электросетей. Годом позже высокоскоростная линия железной дороги соединит эти страны с Польшей и сетью европейских железных дорог. Уже запланировано строительство тоннеля в Хельсинки.

"Все эти и многие другие инфраструктурные проекты, финансируемые Евросоюзом, изменят безопасность в Европе гораздо больше, чем любые военные базы. Лучшие транспортные коммуникации, коммунальные услуги, более высокий уровень жизни — все это создает доверие и оптимизм, которые и должны стать подлинным ответом российской и китайской торговле влиянием".

Но Кремль не собирается отказываться от проекта по строительству газопровода в Германию через Балтийское море, говорится далее в статье. Управляемый Россией газово-распределительный центр в Германии потенциально сможет быть использован для политического влияния и повысит шансы России на доминирование на региональном газовом рынке.

В качестве ответа Польша уже строит газопровод для импорта газа из Норвегии. "Проблема тут в том, что экономические интересы и интересы безопасности здесь сталкиваются, — пишет Лукас. — Импорт через российские газопроводы намного дешевле, чем использование танкеров с жидким натуральным газом из США или других дальних направлений. Дешевый газ создает рабочие места и выигрывает голоса, даже если впоследствии приводит к проблемам".

Россия строит большую атомную электростанцию в Беларуси рядом с литовской границей, говорится далее в статье. Ее мощность намного больше, чем нужно, но зато она сможет подавать электричество по бросовым ценам на восточно-европейский рынок, уничтожая конкуренцию.

Политики хотят запретить такой импорт, но население, заинтересованное лишь в низких счетах за энергоснабжение, может думать иначе. Администрация США уже пригрозила санкциями немецким компаниям, участвующим в проекте нового российского газопровода. Легко себе представить, что Трамп в ближайшие месяцы анонсирует вывод американских военных сил из ищущей дешевых сделок неблагодарной Европы. Как минимум из некоторых стран континента, отмечает Лукас.

Америка добилась того, что расходы на европейскую безопасность выросли, что сделало американское присутствие в Европе самым мощным и эффективным за последние 20 лет. Благодаря этому военное нападение на страны-члены НАТО или ЕС выглядит менее вероятным. Но, по мнению Лукаса, это не отменяет грядущих проблем экономической безопасности.

ЕС готов ждать Британию

По сведениям Guardian,руководство Евросоюза готовится предложить Терезе Мэй отсрочку "брексита" как минимум до июля. Это известие пришло на фоне растущих опасений, что план премьер-министра не получит поддержки на голосовании в палате общин, которое ожидается на этой неделе.

Если так и случится, то предполагается, что Мэй обратится к нации с заявлением о том, что она продолжит переговоры с Брюсселем. На это, как говорят еврочиновники, понадобится больше времени. Решение об изменении даты выхода Британии из ЕС будет приниматься на специальном саммите, который будет созван по этому случаю. Для начала, как пишет газета, будет предложено "техническое продление" до июля.

Guardian стало известно, что Брюссель рассматривает и более длительную отсрочку в случае, если будет объявлен повторный референдум по "брекситу" или внеочередные всеобщие выборы.

Прием в британские университеты хотят осовременить

Все британские газеты пишут о радикальных предложениях по изменению правил поступления в британские университеты. Профсоюз университетов и колледжей Британии в выпущенном отчете признал действующую систему устаревшей.

Сейчас школьники заполняют анкеты абитуриентов за полгода, а то и почти за год до начала учебы, задолго до сдачи экзаменов. А университеты вынуждены предлагать им места не на основании реальных результатов, а по прогнозируемым оценкам, которые выставляют школьные учителя.

Эти прогнозы часто не сбываются (как в лучшую, так и в худшую сторону), что вносит сумятицу в работу приемных комиссий университетов и, безусловно, нервирует самих абитуриентов.

Кроме того, конкуренция за абитуриентов настолько обострилась в последние годы, что университеты стали предлагать места абитуриентам без требований получить конкретные баллы по профильным предметам, что создает проблемы уже у преподавателей первокурсников, которые далеко не всегда обладают необходимыми для выбранного курса знаниями.

Профсоюз призвал изменить систему так, чтобы процесс поступления происходил бы уже после получения итоговых оценок (сейчас их выдают выпускникам 15 августа), на основании реальных результатов. А сам первый учебный год начинался бы на месяц позже (сейчас студенты в Британии начинают учиться в первых числах октября, предлагается сдвинуть начало учебы на ноябрь). Будет ли принято предложение академиков и если да, то как скоро, пока не известно.