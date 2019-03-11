Daily Telegraph стало известно о том, что Брюссель разрабатывает различные штрафные санкции для Британии, как компенсацию за согласие на отсрочку "брексита".

Газета пишет о том, что члены ЕС будут настаивать на том, что за задержку Британии придется заплатить отдельно. Речь идет как о юридической, так и о финансовой компенсациях вдобавок к уже запланированному "платежу за развод" в 39 млрд фунтов стерлингов.

Неназванный европейский дипломат сказал изданию, что члены Евросоюза все более негативно воспринимают отсрочку, а потому если она будет предоставлена на срок больше нескольких недель, то ЕС запросит контрибуцию от Британии.

По сведениям источника газеты, Британия должна будет заплатить 13,5 млрд фунтов стерлингов за каждый год отсрочки.

И даже за трехмесячную отсрочку будет выставлен миллиардный счет.

Отставка Мэй может спасти ее же план

Financial Times рассказывает о том, что на премьер-министра оказывается беспрецедентное давление со стороны депутатов-евроскептиков.

Они настаивают на том, что добиться столь необходимых для прохождения плана в парламенте голосов Мэй может, только пообещав покинуть пост премьер-министра.

По сведениям издания, несмотря на то, что между Лондоном и Брюсселем идут напряженные переговоры, надежды на достижение приемлемого для большинства парламентариев компромисса практически нет.

Газета цитирует слова одного из членов кабинета министров, о том, что никто не сомневается в том, что Мэй не стоит оставаться на премьерском посту дольше июня этого года.

Даунинг-стрит настаивает на том, что Тереза Мэй не собирается уходить в отставку и это не обсуждается.

"Хищники", "темные лошадки" и аутсайдеры - кто хочет поселиться на Даунинг-стрит следующим

Financial Times вполне серьезно рассматривает возможность отставки премьер-министра, основываясь на уверенности ее коллег по Консервативной партии, что ее просто вынудят уйти.

В этой связи газета задается вопросом о том, кто может стать следующим лидером консерваторов.

Собеседник издания отмечает, что хотя нового голосования по доверию премьеру до декабря быть не может, "люди в серых костюмах" - партийные тяжеловесы, непременно придут к ней сразу после "брексита", как когда-то приходили к Маргарет Тэтчер, чтобы сказать ей, что не следует выдвигаться на пост лидера партии вновь.

Как стало известно FT, потенциальные наследники уже начали формировать свои избирательные команды, разрабатывать стратегии кампании и встречаться с партийными донорами.

Газета делит кандидатов на три группы: "хищники" (типа Бориса Джонсона), "темные лошадки" (как Лиз Трусс) и "аутсайдеры"(среди них заместитель председателя партии Джеймс Клеверли).

FT пишет, что если Терезу Мэй действительно вынудят уйти в отставку в этом году, то безусловным фаворитом в борьбе за лидерство будет Борис Джонсон.

Газета цитирует слава редактора партийного сайта Пола Гудмана, который, ссылаясь на данные регулярных опросов среди членов партии, выражает уверенность, что если в списке кандидатов окажется имя Джонсона, то он и выиграет голосование.

Правила выборов лидера тори таковы, что перед тем, как два имени будут поставлены на голосование для всех членов партии, за "длинный список" голосуют депутаты-консерваторы. Именно этот этап, по мнению экспертов, самый сложный для Джонсона, который в 2016 году его проиграл.

Впрочем, теперь на его стороне влиятельные евроскептики, поэтому шансы его больше, чем в прошлом году.

В гонку за лидерство, по мнению издания, включится и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант, который рассчитывает получить поддержку и евроскептиков, и сторонников сохранения членства в ЕС.

Еще один вероятный кандидат - министр внутренних дел Саджид Джавид.

Среди "темных лошадок" FT называет министра обороны Гэвина Уильямсона, который уже начал прощупывать почву, совершая тур по партийным ячейкам на местах.

В заключение статьи газета пишет, что любой кандидат, который поддерживал выход Британии из ЕС в 2016 году, был против плана Мэй в 2018 году и высказывался в пользу бездоговорного "брексита", имеет шансы на то, чтобы стать лидером тори.