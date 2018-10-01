Как Путин с Блэром в театр ходили

"МИ-6 сожалеет, что в свое время помогала Путину прийти к власти" - такое сенсационное заявление занимавшего с 1999 по 2004 годы пост главы ведомства сэра Ричарда Дирлава Times вынесла в заголовок своей статьи.

Дирлав рассказал об этом во время своего выступления на литературном фестивале в городе Клайвден. По его словам, в 2000 году накануне президентских выборов в России к нему с просьбой о помощи обратился в Лондоне высокопоставленный офицер КГБ.

Просьба состояла в том, чтобы тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр во время визита в Санкт-Петербург посетил вместе с Владимиром Путиным премьеру новой постановки оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре.

"Мы довольно долго обсуждали в Лондоне, стоит ли Блэру принимать это приглашение, но все же пришли к выводу, что в этой необычной и уникальной ситуации следует ответить согласием", - рассказал Дирлав.

А на вопрос о том, были ли в службе впоследствии сожаления о помощи в укреплении репутации Путина, ответил: "Конечно же, сожаление есть, и очень серьезное".

"Имейте в виду, однако, - добавил он, - что в тот период наши отношения с Россией были позитивными. Лишь позже стали появляться мелкие трения, которые потом переросли в крупные разногласия".

"Появился вопрос о невыдаче Березовского, потом Закаева, а затем и убийство Литвиненко здесь в Лондоне. Так что продолжавшиеся в течение года-полутора хорошие отношения довольно быстро испортились, и природа путинского режима становилась все более и более очевидной".

Сэр Ричард также сказал, что не хотел бы называть Путина, в прошлом офицера КГБ, "разведчиком - потому что это благородная профессия". А покушение на убийство Сергея Скрипаля он объяснил "кризисом", который переживает российская разведслужба.

"Интеграция России в западную бизнес-инфраструктуру значительно облегчила сбор информации о России - существенно вырос доступ к влиятельным россиянам, и появилось множество ранее не существовавших возможностей".

"Зачем Путину - если это был он - отдавать распоряжение об устранении Скрипаля?" - задается вопросом Дирлав и сам пытается на него ответить: "Это, как мне кажется, отражает кризис в России. Проникновение западной разведки после развала СССР оказалось настолько существенным, что теперь они всячески пытаются перекрыть все каналы утечки информации. И это покушение следует воспринимать как сигнал: если ты решишься работать на западную разведку, то возмездия тебе никогда не избежать".

Касаясь другой темы, сэр Ричард допустил, что Россия могла использовать технологии для влияния на президентские выборы в США в 2016 году, но, сказал он, "я не думаю, что они способны были изменить их результат". Он также очень скептически отнесся к предположению о вмешательстве России в референдум по "брекситу" и не согласился с тем, что президентом Трампом "манипулируют" русские.

Советские аллюзии в британской политической риторике

Британские газеты рассказывают о начавшейся в Бирмингеме конференции Консервативной партии.

Естественно, главными обсуждаемыми темами являются вариации договоренностей по "брекситу", критика слишком рьяных сторонников и противников выхода страны из ЕС, а также выпады против экономической программы Лейбористской партии.

Интересно, что независимо друг от друга сразу два министра использовали в своих речах на конференции и в интервью прессе аллюзии с СССР.

Daily Telegraph пишет, что министр иностранных дел Джереми Хант, обрушившись с критикой на еврочиновников за попытки помешать Британии покинуть ЕС, сравнил Евросоюз с Советским Союзом.

"Что случилось с идеалами "европейской мечты"? - цитирует газета слова политика. - ЕС был создан, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз не давал людям уезжать. Урок истории очевиден: если превратить "ЕС-клуб" в тюрьму, то желание выйти не станет меньше, оно будет расти, и мы не будем единственными заключенными, кто будет хотеть вырваться".

Вспомнил печальный опыт Советского Союза в интервью Daily Mail и другой видный консервативный политик - министр финансов Филип Хэммонд. В разговоре с изданием он подверг критике экономическую программу министра финансов теневого кабинета лейбористов Джона Макдоннелла, сравнив ее со сталинской политикой.

По мнению Хэммонда, "марксистские идеи" нынешней лейбористкой верхушки сродни сталинской политике, приведшей к голоду. "Сталин показал, что если забирать у крестьян зерно, которое они собирались сажать для будущего урожая, то в следующем году не будет урожая, потому что они ничего не посадили". Таким образом министр критиковал планы конкурирующей партии ограничить свободы бизнеса в инвестировании собственной прибыли.

Поколение одиночества

Британскую молодежь охватила "эпидемия одиночества". Такой вывод газеты делают из опроса, проведенного радиостанцией Би-би-си Radio 4 и благотворительным фондом Welcome Trust, финансирующим медицинско-биологические исследования.

В опросе участвовали 55 тысяч человек, и результаты его оказались неутешительными. Выяснилось, что молодые люди 16-24 лет страдают от одиночества гораздо чаще, чем люди любого другого возраста.

Исследователи обнаружили, что чаще себя одинокими называют те, у кого в соцсетях больше виртуальных друзей, чем реальных.

Комментируя результаты, ведущая Radio 4 Клаудиа Хэммонд сказала, что не может понять, связано ли такое безоглядное одиночество молодежи в эпоху социальных сетей с неумением молодых людей справляться со стрессами современной жизни или это просто такой возраст, когда люди тоньше чувствую свою изоляцию.

Daily Telegraph цитирует мнение профессора Манчестерского университета Памелы Куалтер, считающей, что молодежь слишком серьезно относится к одиночеству, потому что в этом возрасте впервые сталкивается с этим ощущением и еще не знает, что оно проходит.

Daily Mail отмечает, что Бюро национальной статистики в начале года уже предпринимало попытки замерить "уровень одиночества" в стране. Те данные также говорили о том, что среди молодежи страдающих от одиночества больше, чем даже среди пожилых людей.