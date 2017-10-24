Борис Джонсон призвал Запад к самокритичности в оценке отношений с Россией

Times рассказывает, что перед официальным визитом в Москву министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал задуматься о том, как "мы потеряли Россию", признав, что Запад, возможно, тоже отчасти виновен в ухудшении отношений с Москвой.

Джонсон сказал, что у России и Великобритании есть общие приоритеты, такие как борьба с терроризмом; Иран и Северная Корея; и будущее Сирии. Он добавил, что по этим вопросам необходимо взаимодействие между странами.

"Двадцать лет назад казалось, что [между нашими странами] будут другие отношения, — цитирует издание слова министра. — Я искренне думал, что мы сможем приветствовать Россию в сообществе демократических наций. Я думаю, нам нужно немного разобраться в том, почему этого не произошло, как мы потеряли Россию. Я думаю, что ошибки были с обеих сторон".

Times отмечает необычайно примирительный, изменившийся тон Джонсона. Правда, министр еще раз подчеркнул, что аннексия Крыма "была ужасающей и остается шокирующей", и что Москва "должна заплатить цену" за свою агрессию.

Эти высказывания Джонсона прозвучали на конференции по международным отношениям, где он высказывался о ядерном нераспространении, призывая президента США придерживаться ядерной сделки с Ираном, ранее подписанной Россией и США, но отмененной Трампом в этом месяце.

Джонсон должен был приехать в Москву еще в апреле, но тогда отменил визит из-за эскалации кризиса в Сирии. Когда именно Джонсон посетит Москву теперь, пока не известно, но ранее высказывались предположения, что визит может состояться до конца года.

Прагматизм Бабиша нивелирует опасность политических бурь в Чехии

Financial Times анализирует итоги парламентских выборов в Чехии. Газета считает, что прагматизм Бабиша несколько смягчает страхи перед возможными политическими бурями. Критики, поясняет издание, проводят параллели с Венгрией и Польшей, но аналитики считают, что победитель выборов в своих действиях будет руководствоваться не идеологией.

На первый взгляд, пишет FT, победа Андрея Бабиша на прошедших в минувшие выходные парламентских выборах в Чехии почти зеркально повторяет те процессы, которые произошли в других странах Центральной Европы и, уже, по мнению критиков, привели эти страны к популизму антилиберального толка.

Как и Ярослав Качиньски в Польше, и Виктор Орбан в Венгрии, чешский миллиардер одержал победу на волне недовольства избирателей сложившейся в стране ситуацией. Он также разделяет их нежелание вступать в еврозону, их открытую враждебность по отношению к попыткам ЕС вынудить страну разделить общеевропейское бремя по приему иммигрантов и к процессам более глубокой интеграции, проповедуемой французским президентом Эммануэлем Макроном.

Однако, при более близком рассмотрении, Бабиш, вступивший на путь политика только в 2011 году, предстает скорее прагматиком, чем идеологом. "Он популист, но не в том смысле, который мы вкладываем, например, в Национальный Фронт во Франции", — сказал о нем в интервью FT один из работающих в Праге западных дипломатов. Он добавляет, что новый лидер не станет идти на конфронтацию с Западной Европой.

Тем не менее, в приветствиях, которые номинальные союзники Чехии отправили Бабишу в связи с победой его движения "Акция недовольных граждан" (АНО) на выборах, звучат нотки настороженности. АНО получило почти 30% голосов, чуть ли не в три раза больше своих ближайших оппонентов.

Ги Верхофстадт, возглавляющий в Европейском парламенте Либеральный альянс, в который входит и АНО, с восторгом говорит о "внушительной победе". Но даже и он счел необходимым призвать будущего лидера Чехии занять "конструктивную и ответственную позицию" на предстоящих дебатах о будущем ЕС, отмечает газета.

Такая реакция — симптом более широкой озабоченности в Брюсселе причинами и последствиями результатов чешских выборов, по которым почти 60% голосов набрали партии, настроенные против истеблишмента. Особенно эта озабоченность ясна на фоне происходящих в соседних странах процессов.

Как и лидеров в Польше и Венгрии, Бабиша его оппоненты называют угрозой демократии, говорится далее в статье. В случае Качиньского и Орбана эти обвинения основаны на их попытках подмять под себя судебную систему. В случае Бабиша это отчасти связано с его видением того, как сделать правительство более эффективным, и видение это включает в себя упразднение верхней палаты парламента. Отчасти связаны они и с его экономической мощью.

И хотя после победы Бабиш передал свои активы в управление, принадлежащий ему конгломерат "Агроферт" — один из крупнейших в Чехии работодателей, охватывающий самые широкие отрасли экономики, в том числе, что особенно важно, средства массовой информации.

Полиция расследует выдвинутые в его адрес обвинения в связи с финансированием одного из проектов ЕС. Он всячески отрицает какие бы то ни было нарушения и утверждает, что обвинения — плод заговора его оппонентов.

Милан Нич, глава Совета по внешней политики Германии, обращает внимание на различия между Бабишем и более идеологически мотивированными лидерами вроде Ярослава Качиньского. "Кампания Качиньского проходила под лозунгом "отберем страну у либералов". В то время как Бабиш говорит об эффективности. В отличие от Качиньского и Орбана он не политическое животное. Он бизнесмен", — говорит Нич.

Ян Махачек, глава близкого АНО исследовательского центра, добавляет, что родившийся на территории нынешней Словакии Бабиш, речь которого по-прежнему пересыпана словацкими выражениями, ни в коем случае не националист. "Он словак, и национализм его не интересует. В этом основное отличие нашей ситуации от того, что происходит в Польше и Венгрии", — говорит Махачек.

Необходимо учитывать также и то, что превосходство, полученное Бабишем, не идет ни в какое сравнение с тем подавляющим большинством, которое имеют в своих странах Орбан и Качиньский, пишет FT.

АНО для обретения парламентского большинства придется, по всей видимости, формировать коалицию с по меньшей мере еще двумя партиями. Состав этой коалиции во многом определит, насколько его премьерство скажется на отношениях Чехии с ЕС.

Если он пойдет на возобновление альянса АНО с социал-демократами и христианскими демократами, больших изменений ожидать не приходится. Если же, однако, он решит объединиться с евроскептиками из Гражданской демократической партии, то в стране может возобладать более критическое по отношению к ЕС настроение.

Пока гражданские демократы исключили альянс с АНО, а Бабиш дал понять, что не станет вступать в коалицию с более экстремистки настроенными коммунистами или же праворадикальной партией "Свобода и прямая демократия" (СПД), лидер которой Томио Окамура и вовсе хочет вывести страну из ЕС.

Нич не считает, что следует ожидать радикального изменения отношений страны с Евросоюзом. "Я не считаю, что он нарушит сложившийся в стране консенсус о тесных связях с Германией. Нет никакого смысла занимать антигерманскую позицию, как это произошло в Будапеште и Варшаве", — говорит он.

IPO компании Дерипаски в Лондоне проверит инвесторов на интерес к России

Financial Times рассказывает о том, что впервые со времен аннексии Крыма и начала украинского кризиса в 2014 году на Лондонской бирже пройдет первичное публичное размещение акций российской компании. По мнению издания, эти торги являются ключевым тестом чувств западных инвесторов к подвергнутой санкциям России. Аннексия Крыма и введение западных санкций охладили интерес инвесторов к России, как к растущему и развивающемуся рынку.

Основной владелец алюминиевой и гидроэнергетической группы EN + Олег Дерипаска, будет стремиться привлечь 1,5 млрд долларов. EN + будет оценивать свои акции и глобальные депозитарные расписки на московской и лондонской биржах на уровне от 14 до 17 долларов США, говорится в официальном заявлении компании, которое цитирует газета. Перед выпуском новых акций оценка компании составила от 7 млрд долларов США до 8,5 млрд долларов США. ВТБ Капитал, инвестиционный банк, владеет 4,35% акций EN +, а Дерипаска и его семья — остальными.

"IPO EN + — это лакмусовая бумажка долгосрочных взглядов инвесторов на страну; спекулятивная привлекательность не делает место привлекательным", — сказал в интервью газете аналитик "Ренессанс Капитал" в Москве Владимир Скляр.

Аналитик считает, что участие в грядущих торгах — это для храбрецов и российских биржевых "Быков", которые могут видеть ценность акций. Такой прогноз Скляр объяснил рисками, связанными с неопределенностью регулирования, неустойчивым рублем и потенциальным негативным паблисити, связанным с утверждениями о связях Дерипаски с президентской кампанией Дональда Трампа.

Хотя EN + нацелено на то, чтобы привлечь IPO на 1 млрд долларов США, по сведениям FT, CEFC China Energy, частная энергетическая группа, уже согласилась купить в рамках предлагаемого пакета уже выпущенных акций на 500 млн долларов США.

Как сообщили источники в Financial Times, Катарские инвестиционные власти ведут переговоры о вложении 1 млрд долларов США в новые акции. Выручка от торгов будет использоваться в основном для погашения задолженности, говорится в сообщении компании.