Демократия отступает

Times пишет, что рост влияния автократических режимов и отказ президента Трампа выступать в защиту демократии ставят под угрозу свободу во всем мире, согласно докладу вашингтонского независимого исследовательского института Freedom House.

"Демократия переживает кризис, — говорится в докладе. — Ее ценности, в особенности право выбирать лидеров на свободных и честных выборах, подвергаются нападениям и отступают по всему миру".

Вот уже 12 лет подряд Freedom House отмечает, что число стран, отходящих от демократических принципов, увеличивается, а тех, где идеи демократии распространяются, становится все меньше. "Страны, на которые еще недавно возлагались большие надежды — как, например, Турция и Венгрия — откатываются назад к авторитаризму", — говорится в докладе.

"Положение с политическими правами и гражданскими свободами ухудшилось за последние 10 лет — продолжается период, который характеризуется все более расхрабрившимися автократами, проблемами в демократических странах и решением США отойти от своей ведущей роли в мире", — пишут авторы доклада.

В то время как демократии сдают свои позиции, "основные автократические режимы мира — Россия и Китай — воспользовались представившейся им возможностью не только для того, чтобы усилить репрессии у себя дома, но и начать распространять свое дурное влияние на другие страны, которые все чаще им подражают и начинают выражать свое презрение к демократии".

"Москва и Пекин убеждены, что демократия представляет собой угрозу их репрессивным режимам, и они без устали работают над тем, чтобы подорвать ее основы", — добавляют авторы доклада.

Решение Дональда Трампа прекратить поддержку демократии подстегнула автократических лидеров во всем мире. "Американский лидер выражал свое восхищение и даже говорил о дружбе с самыми отвратительными диктаторами, — говорится в докладе. — Он отбросил в сторону принципы, на которых основывалась внешняя политика США в течение 70 лет".

Freedom House пишет, что "за последний год демократические стандарты самой Америки были расшатаны больше и быстрее, чем за многие десятилетия". Freedom House также сообщает, что особую озабоченность вызывает ситуация в таких странах, как Саудовская Аравия, Пакистан, Венгрия и США.

Институт составляет свой список свободных и несвободных стран с 1972 года, и впервые, по его оценке, число людей живущих в свободных и несвободных странах сравнялось. Великобритания в этом списке считается одной из самых свободных стран мира — ее общий показатель свободы достигает 94%, как и в Германии. Франция получила 90%, США 86%, а Россия — 20%, пишет Times.

Вашингтон обеспокоен ракетными планами России и Китая

Financial Times пишет, что китайская компания Great Wall Industry ведет переговоры с российской компанией "Энергомаш", основным российским производителем ракет. Great Wall Industry хотела бы приобрести ракетные двигатели, что вызывает беспокойство в Вашингтоне. Сам факт этих переговоров был подтвержден Financial Times представителем НПО "Энергомаш".

Ракетный двигатель "Энергомаш", известный под названием РД-180, настолько мощен, что даже США используют его при запуске своих спутников. Странным образом, отмечает газета, именно использование и покупка этого двигателя не попали под санкции, наложенные на Россию после того, как она вторглась в Крым в 2014 году, хотя конгрессмены уже угрожали запретить покупки этого двигателя.

Поскольку будущие закупки США РД-180 остаются под вопросом, переговоры с Китаем особенно важны для российской компании. Хотя РД-180 предназначен для запуска ракет в космос, этот двигатель, очевидно, может быть использован и в военных целях. Китай сейчас разрабатывает новое поколение баллистических ракет, которые многие уже называют "убийцами авианосцев".

Укрепляющееся сотрудничество между Россией и Китаем в сфере технологий, у которых может быть военное применение, вряд ли понравится Вашингтону, пишет газета. В докладе, обнародованном в прошлом году комиссией конгресса США, говорится, что экспорт Россией авиационно-космических технологий подрывает превосходство США в воздухе и создает проблемы для Вашингтона и его союзников.

Однако, отмечает газета, генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сказал в интервью Financial Times, что среди препятствий на пути продажи этого двигателя Китаю остается тот факт, что Пекин до сих официально не присоединился к международному режиму контроля ракетных технологий, договору о нераспространении определенных видов ракет.

Китай подал заявку на вступление в этот договор в 2004 году, но еще не был принят. На прошлой неделе Арбузов сказал в интервью "Известиям", что Китай не хочет покупать готовые двигатели, а предпочел бы купить саму эту технологию. Но эти переговоры пробудили в Москве опасения, что российские разработки могут оказаться в руках давнего конкурента.

В 2004 году Россия неофициально прекратила поставки военных самолетов в Китай, после того как китайские инженеры скопировали такие боевые машины, как истребитель СУ-27, и стали производить свой J-11b который напрямую конкурирует с российскими самолетами на международном рынке.

Продажа самолетов Китаю возобновилась после российской оккупации Крыма, чтобы ослабить последствия санкций. Сейчас Россия поставляет Китаю свой самый современный истребитель СУ-35, а также зенитную ракетную систему С-400, пишет Financial Times.

Открытая планировка офиса вредит работе и здоровью

Daily Mail пишет, что офисы с открытой планировкой, в которых люди рядами сидят за столами, были придуманы для того, чтобы служащие работали более эффективно. На самом деле, как говорят результаты недавно проведенного исследования, они понижают чувство удовлетворенности работой.

Исследователи Карлстадского университета в Швеции опросили более 270 офисных работников и обнаружили, что их чувство неудовлетворенности условиями труда растет пропорционально числу людей, находящихся в одной комнате.

Сам факт того, что служащие оказываются окружены множеством других людей — и, соответственно, шумом, запахами еды и так далее, — делает их недовольными, а также повышает частоту болезней и уровень стресса.

По словам шведских исследователей, идеальный вариант — личные кабинеты (ученые называют это "клеточным пространством") или же присутствие в одной комнате не более двух или трех человек. В таком случае люди с энтузиазмом берутся за работу.

Кроме того, исследователи обнаружили, что офисы с открытой планировкой понижают уровень взаимодействия между коллегами, снижают чувство удовлетворенности от работы, а также понижают работоспособность и производительность, несмотря на то что идея создания таких открытых пространств состояла, среди прочего, именно в том, чтобы облегчить общение между сотрудниками.

"Компаниям следует задуматься над результатами этого исследования, прежде чем переходить к офисам с открытой планировкой, поскольку теоретические финансовые прибыли от такого перехода значительно ниже цены, которую придется заплатить в виде низкого чувство удовлетворенности трудом среди сотрудников, более низких показателей труда, более частой неявки на работу по болезни, и повышенного уровня стресса", — цитирует авторов доклада Daily Mail.

Стрижка, достойная принца

Sun в своей передовице пишет, что принц Уильям решил подстричься "под ежика", что ему обошлось "всего лишь" в 180 фунтов стерлингов (250 долларов). 35-летний принц, который со временем взойдет на британский престол, пошел на это шаг, прислушавшись к советам парикмахера своей жены Кейт. Парикмахеры в бедных районах Лондона в шоке от стоимости стрижки, говоря, что могли бы сделать принцу точно такую же и за 10 фунтов.

Насколько известно, принц Уильям решил практически избавиться от волос на голове, так как ему надоели шутки брата, принца Гарри, по поводу его лысины. 33-летний принц Гарри даже шутил над братом публично, сказав как-то раз, что тот "несомненно умнее меня, но мы это обнаружили еще в школе — как и его лысину".

Знаменитый парикмахер Ади Филан, работающий со многими британскими звездами, полностью поддерживает решение принца Уильяма избавиться от волосяного покрова. "Уильям выглядит замечательно — в миллион раз лучше, чем раньше. Если у вас появляется лысина, то у вас остается лишь два варианта: либо микропигментрование, при котором ваша лысина становится менее заметной, либо нужно просто снять как можно больше волос. Теперь он горд своей лысиной. Ему еще стоит обзавестись щетиной, как у его брата Гарри. Может быть, учитывая его позицию в королевской семье, ему этого нельзя сделать, но это выглядело бы замечательно", — цитирует парикмахера газета Sun.