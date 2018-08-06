Министр обороны Гэвин Уильямсон начал пересмотр оборонных возможностей страны в январе и всячески борется за повышение военного бюджета. В течение ближайшего десятилетия, утверждает он, министерство обороны будет испытывать ежегодный дефицит в размере 2 млрд фунтов на приобретение военных самолетов, спутниковых систем, военных кораблей и подводных лодок.

Парламентский комитет по обороне считает, что оборонный бюджет должен вырасти с 2% до 3% ВВП до 20 млрд фунтов ежегодно. Уильямсон же считает, что и этого будет недостаточно и настаивает на выделении ежегодно еще на 4 миллиарда больше. Он считает такую цифру реалистичной и необходимой для обеспечения готовности вооруженных сил страны противостоять угрозам со стороны противника.

Министр финансов Филип Хэммонд заявил, что с учетом данного Терезой Мэй обещания выделить дополнительные 20 млрд на финансирование Национальной системы здравоохранения ни одно другое правительственное ведомство не может рассчитывать на серьезные прибавки. Считается, однако, что по требованию министерства обороны его позиция может измениться.

Немалую роль в этом, считает газета, сыграла угроза бунта среди консерваторов-парламентариев по этому вопросу. Один из министров сказал газете, что до 50 парламентариев готовы протестовать, если к осени правительство не сумеет удовлетворить требования оборонного ведомства, снижать которые оно тоже не намерено.

Деньги для этого планируется изыскать в результате пересмотра расходов по другим ведомствам. Дата оглашения нового бюджета пока не назначена, но ожидается, что он будет объявлен в ноябре.

Представитель министерства финансов заявил: "У Британии крупнейший оборонный бюджет в Европе и пятый по своим размерам в мире. Он и так существенно превышает требования НАТО о 2% ВВП".



