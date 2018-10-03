Пресса Британии: британцам могут потребоваться визы в Европу

Иммиграционная реформа Британии: "Британские ценности" и квалифицированные работники

Британская пресса продолжает рассказывать о планируемых изменениях иммиграционной системы, анонсированных сначала министром внутренних дел Саджидом Джавидом, а затем и премьер-министром страны.

Как уже сообщалось накануне, новые правила, которые по плану должны начать действовать в январе 2021 года, предполагают отказ от преференций гражданам стран ЕС и введение единой системы получения рабочих виз для обладателей паспортов любых стран.

Times пишет, что Саджид Джавид заявил, что действующий ныне тест Life in the UK ("Жизнь в Великобритании") будет заменен на новый тест "Британские ценности". Нынешний тест министр назвал викториной, знание ответов на вопросы которой не помогает человеку стать настоящим гражданином. "Может быть, и полезно людям узнать имена шести жен Генриха VIII, но для меня гораздо важнее, чтобы они понимали либеральные и демократические ценности, которые скрепляют нашего общество".

Guardian, ссылаясь на интервью своего главного редактора Катарину Винер с главой МВД, пишет, что и требования к знанию английского языка для новых граждан будут ужесточены. Газета уточняет, что лучше знать английский язык должны будут лишь желающие стать британскими гражданами, а ужесточения требований к уровню английского для получателей рабочих виз не ожидается.

Times рассказывает о негативной реакции бизнес-сообщества Британии на инициативу правительства. По мнению представителей строительной индустрии и розничной торговли, руководство страны должно не делить иностранных рабочих по их навыкам, а думать о том, что нужно для экономики и для конечных потребителей, обычных людей.

По данным издания, около 500 тысяч граждан ЕС в Британии работают на не требующих квалификации должностях. Прежде всего, это сбор урожая, пищевая промышленность, уборка улиц, отельная индустрия и дома престарелых. Тереза Мэй рассчитывает, что вместо европейцев на этих низкооплачиваемых работах станут трудиться сами британцы, но подчеркивает, что если их окажется недостаточно, то система позволит делать исключение и приглашать иностранных рабочих, просто не только из стран ЕС.

Financial Times пишет, что будущие высококвалифицированные просители рабочих виз должны будут соответствовать определенным критериям, среди которых гарантия от работодателя годовой зарплаты не менее 30 тысяч фунтов в год. А вот членов своих семей они смогут взять с собой только в случае, если тот же работодатель готов выступить спонсором всей семьи.

Газеты цитируют и гневную реакцию координатора по "брекситу" Европарламента Гая Верхофстадта, предупредившего, что ЕС никогда не примет такую дискриминационную реформу, нарушающую принципы Евросоюза.

Британцам понадобится турвиза в страны ЕС. И наоборот

По сведениям британской прессы, новая иммиграционная система осложнит жизнь обычных туристов. Times стало известно, что граждане ЕС, собирающиеся в Британию как обычные туристы, по новым правилам не смогут въехать в страну, просто показав на границе паспорт, как это происходит сейчас, а должны будут заранее пройти проверку на безопасность и криминальное прошлое.

Источники в ЕС на это сообщили Times, что если это положение будущих иммиграционных правил вступит в силу, то и ЕС автоматически запустит зеркальную процедуру. Обладатели британских паспортов перед поездкой в одну из стран Евросоюза должны будут заполнить онлайн-анкету и заплатить 7 евро, что позволит им получить авторизацию на путешествия в течение трех лет.

Аналогичная система, напоминает издание, уже несколько лет действует в США для граждан тех стран, которым не нужна туристическая виза.

Как стать сценаристом "Черного зеркала"

Times рассказывает, что онлайн-киносервис Netflix решил коренным образом изменить отношения зрителей и производителей видеопродукции. Теперь каждый зритель сможет в режиме реального времени быть сценаристом любимого шоу.

Уже до конца нынешнего года Netflix выпустит как минимум одно интерактивное шоу, где зрители смогут выбрать дальнейшее направление развития сюжета или финал фильма.

Одним из участников эксперимента станет сериал "Черное зеркало". Зрители одного из эпизодов пятого сезона уже в декабре получат возможность, как говорится в анонсе, выбрать свое собственное приключение. Газета отмечает, что раньше онлайн-кинотеатр уже экспериментировал таким образом на своих детских программах.

Производители контента и дистрибьюторы серьезно относятся к перспективам интерактивного взаимодействия со зрителями и уверены, что большая интеграция зрителей позволит и дольше удерживать их у экранов.