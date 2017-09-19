Пресса Британии: Brexit — пустая болтовня британских политиков

Берлин и "брексит"

Daily Telegraph пишет, что глава германской Федеральной ассоциации торговли, внешней торговли и услуг, представляющей внешнеторговые интересы германских компаний, сказал, что "брексит" — это пустая мечта, которая никогда не сбудется. По его словам, рынки спокойно относятся к идее "брексита" лишь потому, что считают это просто болтовней среди британских политиков.

"Брексит" — это пока что лишь разговоры. Я сомневаюсь, что он когда либо произойдет", — сказал Антон Бернер в интервью Die Welt. "Рынки этого не ожидают. Иначе бы вы увидели полный крах на рынках, а учетные ставки в Британии росли бы с невероятной скоростью. Британские биржи работают относительно спокойно потому, что инвесторы считают, что "брексит" — лишь пустые слова британских политиков, а не нечто реальное", — добавил он.

Эти слова, пишет Daily Telegraph, указывают на настроения в Берлине, где большинство политиков считают, что Великобритания откажется от идеи выхода из ЕС. Это, отмечает газета, создает благодатную почву для взаимонепонимания обеих сторон.

Статистика внешней торговли Германии, например, указывает, что "тяжелый "брексит", при котором Британия просто "выпадет" из состава ЕС, не заключив договоренностей о будущих отношениях, приведет к высоким тарифам (до 10%) на импорт автомобилей из Германии, например, и это ударит гораздо сильнее по германской промышленности, чем считалось до сих пор.

В 2016 году положительный торговый баланс Германии с Британией достиг более 50 миллиардов евро. Это больше, чем баланс с какой-либо другой страной, с которой торгует Германия, и в несколько раз больше, чем положительный торговый баланс Германии со всеми остальными странами ЕС вместе взятыми, пишет газета. Это не тривиально.

Газета цитирует Дэвида Марша, специалиста по Германии, и главу Официального форума по валютно-финансовым институтам, по словам которого, в Берлине все ожидают, что Лондон моргнет первым, и попросит отменить весь процесс "брексита". Британия же, по его словам, очевидно, надеется, что представители германской индустрии подсчитают свои возможные потери и придут на помощь Лондону. "Обе стороны не понимают друг друга", — говорит он.

Настаивая на святости принципов единого рынка, Германия путает свои собственные интересы с интересами других стран, которые занимают гораздо менее идеологическую позицию, таких, как, например, Польша, которая хотела бы сохранить тесные связи с Британией в сфере обороны, или же Ирландия, чья экономика может сильно пострадать, если ЕС и Лондон не придут к какой-либо договоренности, пишет Daily Telegraph.

Конспирологи не забывают о Соросе

Financial Times публикует статью своего обозревателя Гидеона Рахмана, в которой тот пишет, что в этом году миллиардер и филантроп Джордж Сорос был, очевидно, очень занят. С начала 2017 года он организовал фейковое применение химического оружия в Сирии, финансировал антитрамповскую демонстрацию в Вашингтоне, придумал "план Сороса" для того, чтобы заполнить Венгрию беженцами, организовал смену правительства в Македонии, подорвал репутацию премьер-министра Израиля, а также умудрился уволить нескольких сотрудников Белого дома. Не такой уж плохой список "достижений" для 87-летнего человека.

Все это, конечно, конспирологические теории. Но тот факт, что все они возникли в этом году и вертятся вокруг Сороса, говорит многое о современной глобальной политике. В 1990-х годах Джордж Сорос отвечал запросам времени, используя свои миллиарды для того, чтобы помочь переходу к демократии в странах Восточной Европы, да и не только там.

Но сейчас глобальный политический климат резко изменился, и либеральные идеи больше не популярны. Для нового поколения националистов, от США, до России и Венгрии, Сорос стал жупелом. Он — интернационалист в эпоху национализма. Он поддерживает права человека, а не права отдельных групп. Если верить Forbes, в списке самых богатых людей Земли, он занимает 29 место. И он также еврей.

Его демонизируют не только в Венгрии. За последний год на него обрушивались политики Македонии, Польши, Румынии и Турции — все они обвиняли его в том, что он строит против них заговоры. Параноидальное крыло крайне правых в Америке также постоянно выступает против Сороса. Еще в 2007 году Fox News назвало его "Дьяволом всех всемирных левых организаций".

Но у некоторых авторитарных лидеров есть вполне конкретные претензии к Соросу. Они опасаются его Фонда открытого общества, который помогает развитию образования, свободной прессы, борьбе с коррупцией и борьбе за права меньшинств.

В 2015 году правительство Владимира Путина изгнало этот фонд из России, так как больше не могло терпеть, что фонд оказывал помощь таким организациям, как, например, "Мемориал", который исследовал историю советского террора против собственного населения.

Да, у конспирологов есть объяснения всему, пишет Гидеон Рахман. Сам факт того, что Financial Times пишет о Соросе, заставит их в очередной раз говорить, что он запускает свои щупальца повсюду. Рахман пишет, что встречался с Соросом лишь дважды в жизни, оба раза на публике, у них ни разу не было частных бесед, и они не друзья. Но его филантропическая деятельность заслуживает лишь похвал. И тот факт, что сегодня необходимо выступать в защиту этой филантропии, говорит о том, что мы живем в грустные времена, пишет Гидеон Рахман в Financial Times.

Курды могут взорвать весь Ближний Восток

Times в своей редакционной статье пишет, что меньше всего Ближнему Востоку сейчас нужно еще одно несостоявшееся государство. Но если на следующей неделе курды севера Ирака проголосуют на референдуме за независимость, то в регионе возникнут две подобных страны: разваливающийся режим в Багдаде, и осажденное протогосударство курдов. Регион охватит очередная волна насилия, а не свобода.

Желанию курдов создать свое собственное государство можно лишь посочувствовать, пишет газета. Вооруженные формирования курдов хорошо себя показали в борьбе с так называемым "Исламским государством" (группировка запрещена в России и ряде стран). Курды защищали местных езидов от джихадистов. В начале этого года , во многом благодаря их усилиям, был освобожден Мосул. Курды оказались хорошими союзниками в этой войне.

Хартия ООН говорит о праве этнических групп на самоопределение, Многие курды считают, что время для этого пришло, несмотря на то, что ни Сирия, ни Турция, ни Ирак и ни Иран не готовы признать за ними этого права. Но сейчас не время проводить подобный референдум, считает газета.

Если курдский регион на севере Ирака объявит свою независимость в преддверии всеобщих выборов в стране, намеченных на 2018 год, то это лишь ускорит процесс раскола страны на курдское, суннитское и шиитское образования, а Ирак вновь станет полем боя. Это пойдет на руку лишь ИГ. Если курды хотят независимости, они сначала должны продемонстрировать всему миру, что это не приведет к бесконечной войне, пишет Times.

Что нужно для счастья?

Daily Telegraph напоминает, что, как говорят, счастье нельзя купить. Но, отмечает газета, британские ученые обнаружили две вещи, которые обеспечивают человеку счастье — секс и достаточный сон.

Индекс Хорошей Жизни, разработанный исследователями Oxford Economics указывает, что время, проведенное в спальне, повышает удовлетворенность жизнью больше, чем четверократное увеличение доходов. Если доход семьи поднимается в четыре раза, то уровень удовлетворения жизнью поднимается лишь на два пункта.

В список других факторов, повышающих уровень удовлетворения, входят хорошие социальные связи, отсутствие боязни потерять работу и здоровье родственников. Среди самых счастливых британцев оказались молодые семьи. Наличие маленького ребенка в доме резко повышает уровень счастья, пишет Daily Telegraph.