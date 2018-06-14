ЧМ-2018: бойкота не случилось

Открытие чемпионата мира по футболу в России широко освещается в британских газетах. Financial Times полагает, что турнир может дать возможность стране улучшить свой имидж в мире после недавних скандалов и конфликтов.

Всего три месяца назад Владимира Путина считали международным изгоем, после того как Британия и ее союзники обвинили Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в его дочери Юлии в Солсбери.

Но ровно через месяц миллиарды людей смогут увидеть, как российский президент вручит столь желанный кубок чемпионата мира Лионелю Месси, Криштиану Роналду или другой суперзвезде футбола, пишет издание. Будучи хозяяйкой турнира, у России появилась возможность доказать, что попытки Запада изолировать страну не увенчались успехом, и она способна противостоять экономическим санкциям.

Путина нельзя назвать заядлым болельщиком футбола — он предпочитает хоккей и дзюдо. Также и Москва не рассматривает ЧМ как некий первый бал на мировой сцене — эту роль исполнили Зимние Олимпийские игры, проходившие в 2014 году в Сочи. Но Кремль уверен, что успешное проведение турнира на фоне шквала критики относительно действий страны за границей станет демонстративным геополитическим триумфом, отмечает издание.

Западные политики неоднократно призывали бойкотировать ЧМ, на что Россия отвечала примерно так же, как и на обвинения о вмешательстве в президентские выборы в США, обвиняя Запад в антироссийском заговоре.

Очевидно, что турнир является прекрасной возможностью для продвижения положительного образа. Примером тому является появление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которого обвиняют в серьезных нарушениях прав человека, на тренировке сборной Египта. Там он сфотографировался с нападающим команды и вероятно одной из главных звезд чемпионата Мохаммедом Салахом.

Между тем в организации турнира и строительстве инфраструктуры для него участвовали люди, находящиеся под санкциями США. Близкий к Путину бизнесмен Геннадий Тимченко владеет компанией, которая получила главный подряд на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, а Аркадию Роттенбергу принадлежит часть крупнейшего аэропорта Москвы. Пять других являются собственностью входящих в санкционный список Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, пишет газета.

То, что США и Украина — основные геополитические противники России — не смогли пройти квалификацию, наверное, вызывает насмешливую улыбку в Москве. Призывы бойкотировать мероприятие были проигнорированы.

Сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти сказал: "Западу необходимо найти точку равновесия, чтобы и серьезно наказать Россию за серьезные нарушения международных норм, при этом не потакая рассказам Путина о том, что мир ненавидит Россию и русских". "С учетом того, что ЧМ — по настоящему международное мероприятие, а не что-то сугубо западное, будет лучше не прибегать к каким-то политическим гамбитам", — цитирует его FT.

Корреспондент Guardian Эндрю Рот на собственном опыте убедился, что обычные россияне не сомневаются в успехе грядущего чемпионата. При этом некоторые из них полагают, что Запад заинтересован в провале турнира.

Когда в 2010 году Россия получила право на проведение ЧМ, президентом страны был Дмитрий Медведев, и шли разговоры о перезагрузке отношений с США. Теперь же, по словам политического аналитика из Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, "Россия стала настолько неприглядной, что даже мундиаль не сможет помочь Путину что-либо изменить, включая его образ". Но это мало кого здесь заботит. Открытое пренебрежение Западом стало частью государственной политики с момента аннексии Крыма в 2014 году, отмечает издание.

Главной интригой ЧМ в России, наверное, станет то, как региональные города справятся с прибытием десятков тысяч болельщиков. Многие местные жители впервые увидят иностранных туристов в таком количестве.

Будут приняты строгие меры обеспечения безопасности. Правило праздника заключается в том, что его нельзя портить — ни протестами, ни плохой организацией, ни неумелым обеспечением безопасности, отмечает автор.

Также на страницах Guardian правозащитник Питер Тэтчелл написал, что он отправился в Россию не ради футбола, а ради протеста.

"Я приехал в Москву на время ЧМ. Но в отличие от тысяч болельщиков я не буду наслаждаться фестивалем футбола. Представители ЛГБТ-сообщества и многие другие россияне преследуются государством и ультраправыми. Необходимо бросить этому вызов. Закон 2013 года о запрете пропаганды гомосексуализма используется для подавления мирных демонстраций ЛГБТ, под его эгидой увольняют учителей, а также запрещают деятельность организаций, помогающих ЛГБТ-подросткам. Накануне ЧМ ультраправые и националисты пригрозили, что будут нападать на ЛГБТ-болельщиков. Власти никак не отреагировали на тех, кто выступил с угрозами", — пишет активист.

Необходимо также привлечь к ответственности ФИФА, которая приняла решение провести ЧМ-2018 в стране, где нарушаются права человека. ФИФА не остановилась на этом постыдном шаге и отдала ЧМ-2022 Катару, где нарушаются права диссидентов и мигрантов-рабочих, полагает Тэтчелл, и добавляет, что России не нужно давать купаться в лучах славы ЧМ, когда в стране нарушаются права представителей ЛГБТ.

ФИФА выбрала Россию, зная о высоких рисках безопасности

В секретных документах ФИФА говорятся, что заявка России на проведение ЧМ была самой рискованной из всех кандидатов в плане обеспечения безопасности болельщиков из-за высокой террористической угрозы, выяснила Daily Telegraph.

Незадолго до того, как в 2010 году было принято решение провести чемпионат мира 2018 года в России, представитель полиции ЮАР провел оценку безопасности страны и пришел к выводу, что российская заявка на ЧМ-2018 сопряжена с риском терроризма и другими серьезными происшествиями "от среднего до высокого". Это худший показатель из всех претендентов, уверяет издание.

В то же время заявка Англии, за которую поступил лишь один голос, была признана самой безопасной из всех стран, претендовавших на турнир. Результаты исследования были переданы чиновникам ФИФА, которые в итоге приняли решение отдать ЧМ-2018 России.

Содержащаяся в документе информация может стать причиной для беспокойства среди английских болельщиков, отправляющихся на турнир, а также поставить под сомнение правильность решения о проведении турнира в стране с такими высокими рисками, пишет газета.

Английские болельщики купили более 30 тыс. билетов на матчи. В первом матче с участием английской сборной, который состоится на следующей неделе, Англия встретится с Тунисом.

Энди Энсон, глава организационного комитета, отвечавшего за заявку на проведение ЧМ-2018 в Англии, заявил накануне, что появившаяся информация в очередной раз демонстрирует, что ФИФА полностью проигнорировала процесс отбора. "Очевидно, что у нас была лучшая в техническом плане заявка из всех европейских стран. Это очень удручает, но не удивляет", — цитирует его слова издание.

Представитель российского комитета, подготовившего заявку на проведение мундиаля, заявил, что Россия считает безопасность вопросом первостепенной важности, и страна уже провела несколько крупных спортивных мероприятий. Он также добавил, что отчет о безопасности, составленный в 2010 году, был сделан поверхностно, и комитет не согласен с указанными в нем выводами.

Самая слабая команда на турнире — у России

Таблоид Sun обращает внимание на подготовку российской футбольной сборной. Россия надеется, что все пройдет замечательно, и краснеть, будучи хозяйкой турнира, не придется.

На проведение самого крупного в истории ЧМ было потрачено более 10 млрд долларов. Но российская команда, во главе которой стоит Вячеслав Черчесов, находится в такой плохой форме, что в мировом рейтинге она занимает лишь 70 место. Это худший показатель из всех стран-участниц чемпионата.

Пока что каждая сборная, принимавшая турнир в своей стране, побеждала хотя бы в одном матче. Российский футболист Александр Головин сказал: "Это огромная ответственность, и мы не хотим подвести болельщиков". Головин уверен, что сборная не только преодолеет групповой турнир, но и пойдет дальше.

Спортивный обозреватель Sun Дэйв Кидд пишет, что первый матч турнира между Россией и Саудовской Аравией будет самым низкокачественным за всю историю чемпионатов. "Это две худшие сборные на турнире, а страны эти настолько же сильны в футболе, насколько они привержены соблюдению прав человека", — отмечает автор.

До прошлого месяца худшей по рейтингу командой ЧМ была сборная саудитов, но затем, не одержав победы ни в одном из семи матчей, этот титул перешел к российской сборной. В рейтинге команд россиян и саудитов обошла даже сборная Кабо-Верде.

Когда состоялась жеребьевка в декабре прошлого года, сложилось впечатление, что России в группу достались не самые сильные соперники. Но совладать с Луисом Суаресом из Уругвая будет определенно нелегко, а у Египта появилась настоящая суперзвезда мирового уровня в лице Мо Салаха. Поэтому Россию в первом матче с саудитами может устроить только победа, а иначе ей грозит вылет из группы, заключает Sun.