НАТО обнаружило препятствия на пути сдерживания России

"Битва НАТО по сдерживанию России" - так Financial Times назвала свою большую аналитическую статью, рассказывающую об огромном комплексе проблем - от геополитических и финансовых до инфраструктурных и технических, - которые возникли с тех пор, как аннексия Крыма и агрессивное поведение России на востоке Украины побудили НАТО резко усилить свое военное присутствие в Восточной Европе для предотвращения возможного, а, как некоторые натовские стратеги считают, даже неизбежного вторжения российских войск в страны Балтии или Польшу.

Альянс значительно укрепил воздушное, наземное и морское присутствие на своих восточных границах, напоминает газета. Контингент НАТО на территории Польши, Латвии, Эстонии и Литвы вырос до 4,5 тысяч человек. Начиная с 2015 года бригада американской бронетехники по очереди размещается в той или иной стране Восточной Европы.

Если Россия решится начать вторжение, ее войска смогут оказаться в Таллине через 60 часов после начала операции - к такому выводу привели сделанные в 2016 году американским стратегическим исследовательским центром Rand Corporation расчеты. А, по словам НАТО, для дислокации туда даже частей "передового базирования" уйдет несколько дней. В этом году части передового базирования должна будет предоставлять Италия, находящаяся в 2000 км от Таллина.

Расстоянием логистические проблемы не ограничиваются. В центральной и восточной Европе, многие страны которой были частью либо Советского Союза, либо Варшавского договора, инфраструктура или недоразвита, или находится в негодном состоянии. Мосты, тоннели, дороги, железнодорожные пути и порты в странах Восточной Европы в течение последних 25 лет не были ориентированы на транспортировку или прием тяжелой американской военной техники. "В Европе больше не строят мостов, способных выдержать 70-тонный американский танк Abrams", - сказал изданию бывший постоянный представитель США в НАТО Дуглас Лют.

Количество и разнообразие возникающих препятствий пугает. Шесть часов требуется для перехода на железнодорожную колею другой ширины при пересечении границы между Польшей и Литвой. Бремерхафен - порт на северо-западе Германии - способен принять не более 1500 единиц боевой техники в сутки. Инвестиции, которые Евросоюз и НАТО делают для совершенствования и развития инфраструктуры - решение политическое.

Большинство аналитиков все же считают прямое нападение России на одного из членов НАТО маловероятным. Большую угрозу, по их мнению, несет в себе гибридная война (или кибервойна) - сочетание традиционных и цифровых методов. Однако многие официальные лица в Европе не склонны сбрасывать со счетов и прямую военную угрозу. Движение российских военных самолетов либо в самом воздушном пространстве балтийских государств, либо в непосредственной близости от него значительно активизировалось, Морская активность России находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Российские подводные лодки размещены в Черном море, в восточном Средиземноморье и, как утверждает НАТО, вокруг проложенных по морскому дну ключевых трансатлантических коммуникационных кабелей.

Москва, в свою очередь, обвиняет НАТО в военной эскалации, в том числе в размещении в Европе противоракетных систем, называя это актом агрессии, направленным против России. Посол России в НАТО Александр Грушко осудил, как он выразился, "генетический код НАТО, проявляющийся в поиске врага на востоке, против которого необходимо обороняться". В сентябре, когда Москва проводила на своих западных границах учения "Запад", на территории балтийских государств было резко увеличено присутствие натовских солдат, авиации и боевых кораблей. И это лишь малая часть того, к чему стратеги НАТО начали серьезную подготовку.

Новые приоритеты НАТО в каком-то смысле - не что иное как запоздалое последствие решения принять в свой состав бывшие страны восточного блока, расширив таким образом границы альянса вплоть до территории России. Это расширение накладывает дорогостоящие обязательства на европейских членов альянса. Вопрос теперь в том, готов ли континент, стоящий перед целым рядом проблем, от растущего популизма до "брексита", взять на себя и значительно повышенные обязательства по военным расходам.

"Никто не ожидал, что Крым может произойти, но он произошел, - цитирует в заключение своей статьи FT слова одного европейского дипломата. - Теперь мы смотрим и видим, что на пути нужного нам быстрого перемещения войск и боевой техники стоят миллионы препятствий".

Живые языки законсервируют, пока они не превратились в мертвые

Times посвящает одну из своих редакционных статей теме спасения исчезающих языков.

Сейчас в мире все еще существует около семи тысяч живых языков, на которых, так или иначе, разговаривают люди. Но тенденция сегодняшнего дня такова, что 90% из них исчезнет в следующие 200 лет. Исчезновение языков - огромная потеря для культуры, а потому их нужно как минимум каталогизировать, на что планируется потратить 20 миллионов фунтов стерлингов.

Школа африканских и азиатских исследований Университета Лондона занята проектом по консервативному аудиофиксированию около 400 самых редких языков и надеется спасти еще 3,5 тысячи, которые могут превратиться в мертвые в долгосрочной перспективе.

Этот проект стал возможен благодаря финансовой поддержке одной благотворительницы - наследницы империи Tetra Pak Лисбет Розинг, создавшей специальный фонд для финансирования проекта.

Насколько важен такой проект, который сможет зафиксировать сложный мир исчезающих языков, газета показывает на конкретных примерах. В убыхском языке, когда-то распространенном на Кавказе, но ставшим мертвым 25 лет назад, когда умер последний его носитель, был 81 согласный звук.

Лингвисты отмечают, что сохранение языков живыми становится все более сложным, ведь молодежь стремится изучать более распространенные, а зачастую и более простые языки, чем те, на которых говорили их, возможно, не столько отдаленные предки, а то и говорят их собственные бабушки-дедушки. Но потом, отмечают ученые, когда дети взрослеют, они начинают сожалеть, что не знают этих языков, а без этого знания не могут и понять собственные корни, разобраться в истории своих народов, племен, стран. Поэтому так важно хотя бы сохранить максимально возможную информацию о тех языках, которые еще живы сегодня.

Спрос на музыку растет как в цифровых, так и аналоговых форматах

Guardian рассказывает о возрастающем спросе на музыку и возвращение еще одного, казалось бы, давно забытого формата.

Обнародованные в Британии данные показывают рекордный с конца 1990-х годов спрос на проигрывание музыки через цифровые стриминговые сервисы в интернете. В прошлом году британские меломаны купили музыки, которая в "альбомах" составила бы 135 миллионов экземпляров. Это на 9,5% больше, чем в 2016 году. Более половины этого аудиотрафика пришлось именно на онлайн-стриминг, то есть прослушивание в интернете.

Также впервые в истории более половины общего числа альбомов было куплено и прослушано в интернете.

Все это привело к новому рекорду доходов британской индустрии развлечений: более 7 млрд долларов было заработано в прошлом году.

Продолжает расти рынок виниловых пластинок. А вот CD покупают все меньше - в прошлом году их купили на 12% меньше, чем в 2016-м.

Главным сюрпризом 2017 года аналитики называют возвращение популярности магнитофонных кассет. Их продажи неожиданно выросли на 43%.

Среди покупателей как олдскульных форматов, так и носителей для их прослушивания, много молодых людей, ищущих аутентичный звук для прослушивания музыки, созданной и записанной в доцифровые времена.