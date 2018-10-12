Эта неудача указывает на то, что зависимость США от России в вопросе отправки астронавтов в космос вызывает целый ряд проблем, пишет Times. Особенно это актуально в свете появившейся недавно информации о том, что собственная программа создания ракет для пилотируемых полетов в космос отстает от графика.

Отношения между Роскосмосом и НАСА и без того были натянутыми после недавнего инцидента, когда в обшивке пристыкованного к МКС корабля "Союз" была обнаружена дыра, предположительно, от сверла, отмечает издание.

Программа запусков ракет "Союз" приостановлена до выяснения обстоятельств нынешней аварии. Специалистам необходимо выяснить причину, устранить ее, после чего ракету нужно будет вновь сертифицировать, и только тогда можно будет возобновить запуски. Это может случиться в декабре, на конец которого был запланирован следующий пилотируемый полет к МКС.

Сейчас на МКС находятся три человека - россиянин, американец и немец. Вернуться на Землю они могут либо в капсуле "Союза", в котором была обнаружена дыра, либо в резервном спусковом аппарате, срок безопасной эксплуатации которого истекает через три месяца.

Бывший астронавт НАСА Лерой Чиао рассказал в интервью Times: "Вероятность того, что экипажу МКС придется вернуться на Землю, может иметь весьма серьезные последствия". Если на станции не останется людей, то у сотрудников центра управления космическими полётами не будет возможности корректировать положение МКС, а это может привести к критическому изменению ее орбиты.

"Нельзя спасти падающую станцию, и нельзя туда отправлять новый экипаж. При таком сценарии станция будет потеряна", - цитирует Чиао издание.

В каком-то смысле полеты в космос стали чем-то привычным. Если говорить о доставке груза космонавтам и астронавтам на МКС, то выбор есть. У Илона Маска есть ракеты Space X, которые могут туда полететь, а также возможности для этого есть у японцев.

Но другое дело, когда речь заходит о пилотируемых полетах. Для безопасного полета человека в космос необходимо государственное финансирование. Помимо США и России это пока удалось лишь Китаю. Понятно почему - стоимость космической программы, по приблизительным подсчетам, превышает 100 млрд долларов, пишет газета.

Но если экипажу МКС придется ее покинуть, захлопнув за собой люк пустой станции, скорее всего, это будет ненадолго. США продолжают работу над своей ракетной программой, и, как ожидается, новые летательные аппараты, разрабатываемые Boeing и SpaceX, могут поступить в эксплуатацию уже в следующем году.

И когда это произойдет, скорее всего, мир будет больше ценить возможность полетов в космос, поскольку, как показал вчерашний инцидент, дело это очень и очень непростое, резюмирует издание.