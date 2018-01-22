Армия Британии бледнеет перед российской

Сразу нескольким британским газетам стало известно содержание речи начальника генерального штаба вооруженных сил Британии генерала Ника Картера в Объединенном Королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Выступление будет посвящено российское военной угрозе. "Сокращение расходов на оборону делает Британию уязвимой перед возможным нападением со стороны России", — таков заголовок статьи в газете Times.

Британия с трудом сможет противостоять российской агрессии, и расходы на оборону должны быть повышены, в противном случае обороноспособность страны будет падать.

Как пишет Times, Картер в своей речи укажет на возможность путинской России запускать ракеты среднего радиуса действия и быстро перебрасывать крупные войсковые соединения, а также будет говорить об угрозе кибервойны. Британия, по его мнению, не может сидеть сложа руки.

В высшей степени необычными называет Times высказывания высокопоставленного офицера об уязвимости британской армии и стоящих перед нею угрозах. Очевидно санкционированное сверху выступление генерала призвано повысить осознание обществом масштабов и серьезности стоящих перед страной угроз и повысить давление на министра финансов Филипа Хэммонда для увеличения расходов на оборону.

"Наша способность предотвратить возможные угрозы и противостоять им снизится, если мы не будем поддерживать ее на одном уровне с противником. Конкуренция между государствами используется теперь на новом более интегрированном уровне, и мы должны быть к ней готовы", — приводит далее газета слова генерала Картера.

Меняющийся характер современного конфликта со странами, прибегающими к кибератакам, социальным сетям и срыву повседневной жизни в стране означает, что безопасность Британии более нельзя гарантировать. "Стоящие перед нами угрозы расположены не в тысячах миль от наших границ, а буквально на пороге Европы. Мы уже видели, что кибервойна может вестись как на поле боя, так и в области срыва жизни обычных граждан. Мы в Британии от этого не защищены", — говорится далее в речи генерала.

"Мы не имеем права игнорировать то, что происходит вокруг, — говорится далее в тексте выступления Картера. — В противном случае наша обороноспособность окажется сильно подорванной. Скорость принятия решений, скорость размещения войск и другие способы ведения современной войны являются основополагающими для нашей способности дать реальный отпор враждебным действиям".

Картер указывает на проводившиеся Россией в прошлом году крупномасштабные военные учения, в которых отрабатывались удары по странам Северной Европы. "Мы обязаны реагировать на эти угрозы незамедлительно. Ждать в бездействии мы не имеем права", — утверждает в своей речи генерал.

58-летний Ник Картер, напоминает газета, считается одним из двух наиболее вероятных претендентов на пост главы вооруженных сил Великобритании после ухода в отставку их нынешнего руководителя маршала авиации Стюарта Пича. Объявление о назначении, как считает Times, следует ожидать со дня на день.

Военное ведомство, как указывает газета, и без того борется с нехваткой 20 млрд фунтов для закупки военных кораблей, самолетов, подводных лодок и боевой техники в течение следующего десятилетия в ходе запланированного пересмотра всех расходов на поддержание безопасности страны.

Новый министр обороны Гэвин Уильямсон отверг планы о сокращении численности войск и оборудования в целях экономии средств. Считается, что ему удалось выиграть время и добиться отдельного рассмотрения оборонной составляющей пересмотра.

Перечисляя потенциальные угрозы, генерал Картер назовет и факт выпуска российскими подводными лодками 26 ракет по территории Сирии с расстояния в 1500 км.

Боеспособность британской ПВО, постоянно сокращающаяся с окончания холодной войны, окажется на пределе и, по всей видимости, недостаточной, если противник решит без предупреждения нанести аналогичный удар по Британии, считает генерал Ричард Барронз, бывший командир объединенного штаба войск. Российская же способность защитить свою территорию от ракетного удара остается, по словам генерала, на высшем уровне.

Есть разрыв и в боеспособности наземных сил Британии и России. Поддерживаемые Россией силы на востоке Украины в течение 15 минут смели сопротивление двух украинских батальонов, используя сочетание дальнобойной артиллерии и ударов дронами. Британская армия, вооруженная построенными еще в 90-е годы танками и чуть ли не в 60-е годы бронетранспортерами, не сможет противостоять подобному наступлению, убежден генерал Барронз.

В ведении генерала Картера многомиллиардная программа по замене и модернизации сотен единиц тяжелой техники. Многочисленные аналогичные программы были отложены или отменены в течение последних 20 лет из-за перераспределения средств в другие области.

Речь Картера созвучна новой оборонной стратегии США, озвученной в минувшую пятницу министром обороны Джеймсом Маттисом. Необходимость опережать Китай и Россию — "стратегических конкурентов" — заменила в качестве приоритета номер один в США борьбу с терроризмом.

"Мы стоим перед растущей угрозой глобального хаоса… и потому нуждаемся в системе безопасности более сложной и гибкой, чем та, которой мы обладали в течение последних десятилетий. Вооруженным силам США не гарантирована сама по себе победа на поле боя", — гласит доступная общественному вниманию часть стратегии. В полном виде она остается секретной.

Доверие британцев к СМИ растет, а к соцсетям — наоборот

Другая тема, также привлекшая внимание основных ежедневных британских газет, — индекс доверия, который ежегодно замеряет исследовательская компания Edelman. Так называемый барометр доверия измеряет отношение населения к правительству, бизнесу, прессе, некоммерческим организациям и соцсетям.

Как пишет в своей статье в Times глава компании в Британии Эд Уильямс, за прошедший год доверие британцев к социальным сетям упало до рекордного минимума. Особенно сильно упало доверие британцев к "Фейсбуку" и "Твиттеру". Исследователи связывают утрату доверия с использование соцсетей для распространения фейковых новостей.

На этом фоне 10% молодых людей сообщили во время опросов, что в прошлом году они вообще перестали пользоваться "Фейсбуком". Менее четверти опрошенных доверяют медиа- и техно-гигантам. Большинство жителей страны уверены, что компании делают слишком мало, чтобы противодействовать экстремизму, травле в интернете и препятствуют использованию своих платформ для различных нелегальных целей. 64% опрошенных хотели бы более жесткого регулирования деятельности социальных сетей.

Неудивительно, что на этом фоне доверие к печатной традиционной прессе выросло за год на 13%, достигнув 61%, что стало историческим максимумом за последние шесть лет.

Правда, треть британцев сообщила, что за последний год стала меньше читать новости, а каждый пятый сказал, что вообще избегает любых новостей. Люди объясняют такое отторжение депрессивностью, односторонностью и тенденциозностью новостей.

Больше удивления вызывает тот факт, что, несмотря на "брексит" и досрочные парламентские выборы в Британии, доверие населения к лидерам обеих главных партий страны выросло. Терезе Мэй доверяет 39%, что на 4% больше, чем год назад, а лидеру лейбористов Джереми Корбину — 36%, что на целых 13% больше, чем ранее.

Плохая новость для британских политиков состоит в том, что, по мнению 60% опрошенных, их взгляды не представляет ни одна из существующих в стране политических партий или организаций.

Французы, будь их воля, тоже вышли бы из ЕС

Как пишет Guardian, президент Франции признался, что если бы во Франции провели референдум по выходу страны из Евросоюза, то граждане страны с высокой долей вероятности проголосовали бы так же, как и британцы на референдуме по "брекситу". По мнению Макрона, правительство Британии очень рисковало, позволив своим гражданам высказаться по такому сложному вопросу.

Также французский президент считает, что сама необходимость выбирать между "да" и "нет" приводит к упрощению, так как не дает возможности спросить, что люди хотели бы улучшить и одновременно у политиков нет возможности со своей стороны ответить, что можно улучшить, не совершая радикальных шагов.