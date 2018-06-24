"Прошлым вечером владелец Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня покинуть заведение, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда делаю все возможное для того, чтобы относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением, и буду продолжать поступать так же", - написала Сандерс.

Она приехала в ресторан с семью членами своей семьи, официант уже начал обслуживать их. Владелица Red Hen Стефани Уилкинсон пояснила, что ей позвонили сотрудники ресторана и сказали, что в заведение пришла Сандерс. Уилкинсон приехала, чтобы лично убедиться в этом, а также спросила своих сотрудников о том, отказать ли Сандерс в обслуживании, на что получила утвердительный ответ. После этого Уилкинсон попросила Сару Сандерс уйти и отказалась брать с нее деньги за заказ, подчеркнув, что это было за счет заведения.

Против решений Трампа

В Red Hen работают несколько гомосексуалов, которые знали, в частности, о том, что Сандерс защищала намерение Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Уилкинсон добавила, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию и защищает самые жесткие решения президента.

Ранее министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан в США после того, как там ее узнали и стали задавать ей вопросы: "Вы тоже мать?", "Как вам спится по ночам?", "Вы слышите, как плачут дети?", а затем заявили: "Если дети не едят спокойно, то спокойно не будете есть и вы".

В 2018 году Дональд Трамп объявил политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. За последние несколько недель власти США разместили в специальных центрах или патронатных семьях более 2300 детей нелегальных мигрантов, разлучив их с родителями.