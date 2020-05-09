Сотрудница аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразилась коронавирусом. Об этом в пятницу, 8 мая, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома упомянул, что "эту чудесную молодую девушку зовут Кэти".
Телекомпания CBS сообщила, что речь идет о пресс-секретаре Пенса Кэти Миллер, которая является женой советника главы государства Стивена Миллера.
Трамп участвовал в одном мероприятии с Миллер
В четверг женщина присутствовала на официальном мероприятии, в котором участвовал Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также многочисленные высокопоставленные сотрудники Белого дома, пишет AFP.
За два дня это уже второй случай заражения SARS-CoV-2 среди сотрудников Белого дома, ранее заболел один из работников низкого ранга. Трамп и Пенс заявили после этого, что будут ежедневно сдавать тесты, в настоящий момент результат этих тестов отрицательный.
Трамп отметил, что не беспокоится о распространении инфекции среди других сотрудников Белого дома. "Мы предприняли очень мощные меры предосторожности в Белом доме", - сказал президент США.
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