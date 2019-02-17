Пресс-секретарь Госдепа США отказалась от поста постпреда в ООН

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, и в интересах семьи будет лучше, если я сниму свою кандидатуру", - говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом. Из него следует, что президент США Дональд Трамп объявит о новом кандидате в ближайшее время.
Пост постпреда в ООН оказался вакантным после того, как в октябре Никки Хейли заявила, что покидает его.
Будет ли Науэрт дальше работать официальным представителем Госдепа США, пока не ясно. Газета New York Times, ссылаясь на источники, выдвигает версию о том, что Науэрт отказалась от борьбы из-за вскрывшейся информации о няне, которая сидела с ее детьми, хотя не имела рабочей визы США. Washington Post утверждает, что няня и вовсе находилась в США нелегально.
О том, что Трамп рассматривает кандидатуру 49-летней Науэрт на должность постоянного представителя страны при ООН, СМИ стало известно в октябре прошлого года. Издание Politico писало, что в Белом доме ее оценивают как "способного защитника внешней политики администрации Трампа".
В ноябре Трамп подтвердил, что Науэрт входит в число кандидатов. "Она отличная. Она была с нами долгое время", - цитировало президента США агентство Ассошиэйтед пресс.
Официально о выдвижении ее кандидатуры Трамп объявил только 7 декабря. "Она очень талантливая, очень умная, очень быстрая. Я думаю, все ее будут уважать", - сказал Трамп журналистам, объясняя свой выбор.
Науэрт долгое время работала на каналах Fox News и Эй-би-си. Считается, что Трамп любит смотреть Fox News.
В администрацию Трампа Науэрт пришла в апреле 2017 года в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента США. Тогда им руководил Рекс Тиллерсон. Она стала работать в Вашингтоне, а муж вместе с детьми остался в Нью-Йорке.
Новый госсекретарь Майк Помпео повысил ее до своего заместителя по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью, она сопровождала его в зарубежных поездках и, как считается, вошла в его ближний круг.
Помпео заявил, что уважает "личное" решение Науэрт отказаться от поста полпреда в ООН.
Журналистскую карьеру Нойерт начала в 1996 году, в 1998-м пришла на консервативный Fox News, с 2005-го по 2007 год была ведущей на Эй-би-си, а затем вернулась на Fox, где вела программу "Fox & Friends". Трамп признавался, что регулярно ее смотрит.
СМИ сообщали, что Нойерт поддерживает хорошие отношения с дочерью президента Иванкой Трампа, которую также прочили на должность постпреда США в ООН, и ее мужем Джаредом Кушнером (они оба советники президента).
Заявление об отказе от должности постпреда в ООН вышло в выходные на фоне продолжающейся критики и издевок в адрес Науэрт, которая до работы в Госдепартаменте США не имела никакого дипломатического опыта, пишет Франс пресс.
После декабрьского выдвижения Науэрт ее кандидатура так и не была внесена на рассмотрение Сената США, хотя риск того, что она не будет утверждена, был минимальным, так как верхнюю палату контролируют республиканцы, отмечает агентство.
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