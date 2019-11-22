Премьеру Израиля предъявили обвинения в коррупции

Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения по трем уголовным делам. Израильский премьер заявляет о своей невиновности.
Benjaminas Netanyahu
© Reuters / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинениям в коррупции. В четверг, 21 ноября, министерство юстиции Израиля заявило, что Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Ранее Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя об "охоте на ведьм". Кроме того, он исключил свою отставку в случае предъявления ему обвинений.

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Один из случаев касается подозрения в том, что Нетаньяху, в бытность свою министром связи, предоставил компании Bezeq юридические льготы. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.

Кроме того, утверждается, что Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от двух бизнесменов подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (около 230 000 евро). По данным полиции, это были незаконные пожертвования американского продюсера Арнона Милчана и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера.

Как сообщается, Нетаньяху также прилагал усилия, чтобы о нем в положительном ключе писала важная израильская газета "Едиот Ахронот", в ответ на это он якобы был готов ослабить влияние другой газеты.

Как утверждает израильский эксперт Ювал Шани из Израильского института демократии (IDI), у Нетаньяху сейчас есть 30 дней, чтобы подать заявку на предоставление ему парламентского иммунитета от судебного преследования. В IDI утверждают, что по закону после предъявления обвинений Нетаньяху не обязан уходить в отставку. Если политика признают виновным во взяточничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. В случае признания виновным по обвинениям в мошенничестве и госизмене, максимальный срок наказания составит три года лишения свободы.

На недавних выборах в Израиле, которые прошли 17 сентября, блок Бенни Ганца, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшей парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 32 мандата. Однако ни одна из партий и их союзники не имеют большинства в 61 мандат, необходимого для формирования правительства.

Deutsche Welle

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Премьеру Израиля предъявили обвинения в коррупции

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