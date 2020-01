Премьера Австралии резко раскритиковали за реакцию на пожары

На юго-восточном побережье Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в связи с бушующими там разрушительными лесными пожарами проходит массовая эвакуация и введен режим бедствия. Как сообщила в пятницу, 3 января, газета The Australian, жертвами стихии стали десять человек, еще как минимум 28 объявлены в розыск.

Fire Spread Prediction for Sat 4 Jan 2020

Dangerous fires in Shoalhaven, South Coast, Snowy Mountains & areas surrounding Greater Sydney. You should not be in potential spread areas or potential ember attack areas on Saturday. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/Ry14FXgPR2