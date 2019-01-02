Возможная передача Японии части Курильских островов должна проводиться с учетом мнения проживающих на островах россиян, заявил Синдзо Абэ. Выселять местное население японские власти не намерены.
Rusija Kurilų salose pastatė naujas kareivines
© Reuters / Scanpix

Передача Курильских островов Японии должна проходить так, чтобы с ней согласились россияне, проживающие на этой территории. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи".

"Это [возможная передача островов Японии] должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии", — объяснил Абэ журналистам (цитата по ТАСС). Политик подчеркнул, что переговоры с Россией изначально не идут с позиции "уходите отсюда" и будут учитывать позицию россиян.

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Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов. "Поскольку мы находимся на переломном этапе, мы будем настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем Японии", — сказал премьер-министр.

В конце декабря Абэ заявлял, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным, посвященную заключению мирного договора, в следующем месяце. По данным источников Mainichi в японском правительстве, встреча лидеров стран может пройти 21 января.

В новогоднем поздравлении, которое Путин направил Абэ 30 декабря, российский лидер заявил, что рассчитывает на "продолжение конструктивного диалога" и отметил, что российско-японские отношения "имеют значительный потенциал". "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, в том числе по расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализации совместных экономических проектов на Дальнем Востоке России, а также по международной проблематике", — обратился Путин к японскому премьеру.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны Россия и Япония не могут заключить из-за территориального спора: Токио настаивает на том, что Москва должна вернуть под японскую юрисдикцию четыре острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). На встрече с Абэ в сентябре Путин предложил заключить мирный договор до конца года. "Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем", — сказал президент.

Однако позиция Токио не изменилась, о чем свидетельствует выступление Абэ перед японским парламентом в октябре. Премьер Японии вновь подтвердил, что мирный договор будет подписан лишь после урегулирования территориального вопроса. При этом перед Новым годом в интервью радио Nippon Абэ вновь отметил, что "президент Путин твердо намерен подписать мирный договор", пишет Mainichi.

РБК
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