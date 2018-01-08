Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил в защиту отказа своей страны принимать беженцев из мусульманских стран.
"Мы считаем этих людей не мусульманскими беженцами, а мусульманскими захватчиками", — заявил он в интервью газете Bild, обнародованном в понедельник, 8 января. По словам Орбана, эти люди на самом деле не беженцы, а экономические мигранты, которые хотят более благополучной жизни.
Орбан выразил мнение, что "высокая доля мусульман неминуемо приводит к появлению параллельных обществ, поскольку христианское и мусульманское общества в принципе не совместимы". Он назвал мультикультурализм иллюзией. "Мы не хотим этого. И мы не хотим, чтобы нам навязывали это", — подчеркнул венгерский премьер.
В интервью Bild Виктор Орбан также раскритиковал позицию председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца (Martin Schulz), назвавшего политику Будапешта в отношении беженцев "опасной логикой", и указал на недопустимость вмешательства в дела Венгрии. "Мы полагаем, что заслуживаем большего уважения", — сказал Орбан.
Венгерский премьер также отверг обвинения в том, что Венгрия берег деньги у ЕС, но отказывается принимать беженцев. "Так называемый Фонд сплоченности ЕС, от которого получает выгоду венгерская экономика, — отнюдь не подарок. Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для свободной конкуренции. Это не имеет абсолютно ничего общего с вопросом о беженцах", — пояснил Виктор Орбан.
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