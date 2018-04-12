"Они ведут себя как уличные бузотеры, однако кому придется за это платить? Мирному населению", — цитирует главу правительства агентство Anadolu. "Что они делают? Угрожают друг другу, размещая посты в Twitter", — подчеркнул политик.

Бинали Йылдырым предупредил, что "сейчас не время для соперничества". Необходимо "залечить региональные раны и сплотиться", добавил он. По его словам, в настоящий момент пять постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию и США, "несут куда большую ответственность" перед мировым сообществом, чем ранее, и должны это осознавать.

"Россия, готовься, они прилетят"

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля, отреагировал на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина, заявившего, что Москва готова сбить ракеты ВВС США в случае удара Вашингтона по Сирии.

"Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", — написал хозяин Белого дома в Twitter. Под "умными" ракетами американский лидер, по всей видимости, имел в виду самонаводящиеся вооружения нового поколения для нанесения точечных ударов.

"Не следует быть партнером этого убивающего газом животного, которое уничтожает собственный народ и наслаждается этим", — добавил Трамп, говоря о президенте Сирии Башаре Асаде.

При этом он назвал отношения с Россией "худшими" за всю историю, "включая период холодной войны". "Для этого нет причин", — убежден Трамп. По его мнению, Россия нуждается в США, чтобы улучшить свою экономику, а Вашингтон в свою очередь заинтересован в том, чтобы "все нации сотрудничали". "Остановим гонку вооружений?" — предложил президент.

Трамп назвал причину плохих отношений с Россией

Причину плохих отношений с Россией президент США видит в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Как написал Трамп в своем Twitter в среду, 11 апреля, "значительная часть вражды с Россией" возникла в результате связанного с ней расследования, "возглавляемого всеми сторонниками демократов или людьми, работавшими на Обаму". Среди них президент выделил Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемых связей между Трампом и Кремлем.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.