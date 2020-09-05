Премьер Швеции: Решение о строительстве "Северного потока - 2" уже принято

Москва должна прояснить ситуацию с покушением на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в субботу, 5 сентября. "Это было покушение на убийство" и "попытка заставить замолчать оппозицию в России", - сказал Лёвен.

Шведский премьер также отметил, что произошло покушение на российской территории, поэтому, по его словам, "ответственность за расследование инцидента и привлечение виновных к ответу лежит на российском руководстве". Об этом же он говорил ранее на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Северный поток - 2": все решения уже приняты

Стефан Лёвен не поддержал требование ряда политиков об отмене или моратории на строительство газопровода "Северный поток - 2". "Как страна, мы уже приняли все решения по "Северному потоку - 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", - подчеркнул он. Власти Швеции одобрили проект в 2018 году. Что касается возможных санкций в отношении России, премьер-министр Швеции отметил, что это обсуждается на уровне Евросоюза.

Ранее Ангела Меркель высказывалась против того, чтобы связывать покушение на жизнь Навального с судьбой "Северного потока - 2". Неоднократно канцлер ФРГ говорила о решимости немецких властей завершить строительство газопровода.

С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике "Шарите"

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию. 2 сентября правительство ФРГ официально заявило, что, по данным исследований, в том числе спецлаборатории бундесвера, Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

Согласно последнему сообщению берлинской клиники "Шарите", лечение Навального может продлиться еще долгое время. Он остается в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.