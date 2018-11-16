"Расправа в Сребренице была ужасным преступлением, но оно не было совершено во имя сербского народа, и на сербов нельзя возлагать коллективную вину за случившееся. Я не думаю, что это был геноцид", — заявила она в программе DW Conflict Zone.

При этом Брнабич отметила, что "Сербия сегодня — лучший в регионе пример того, как нужно бороться с военными преступлениями".

Премьер-министр Сербии выразила мнение, что ее страна сможет вступить в ЕС не ранее 2025 года. "Важно то, чтобы мы провели все реформы, с тем чтобы мы как общество были готовы к вступлению в ЕС и в политическом, и в экономическом отношении", — сказала она.

Ана Брнабич, однако, констатировала, что в прошлом расширение Евросоюза "не было особенно успешным", добавив, что если для вступления в ЕС потребуется 20 лет, то "мы, естественно, не присоединимся к Евросоюзу".

В интервью в программе Conflict Zone Брнабич позитивно охарактеризовала ситуацию с правами человека в Сербии. "Я вижу, что в Сербии свобода СМИ. Я каждый день вижу в СМИ критику в адрес президента, меня самой и правительства. У нас в Сербии много проблем, мы с ними работаем, и ситуация улучшается. Она никоим образом не хуже, чем раньше", — подчеркнула премьер-министр Сербии.

В июле 1995 года — за несколько месяцев до окончания войны в Боснии — армия боснийских сербов вторглась на территорию Сребреницы. В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

350 мужчин и юношей были среди примерно 5000 мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в военной части Поточари. Основную часть беженцев составляли женщины и дети. Сербы потребовали выдать им юношей и мужчин, заявив, что хотят их допросить, но на самом деле убили.

Сербия со времени окончания войны в Боснии отказывается официально признавать события в Сребренице геноцидом, вопреки мнению международных органов юстиции.

В мае 2017 года эксперты Совета Европы призвали Сербию официально признать геноцидом массовую расправу над мусульманами в Сребренице. В том же году Апелляционный суд в Нидерландах оставил в силе вердикт, в соответствии с которым государство Нидерланды частично несет ответственность за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице. Отряд голландских миротворцев передал мужчин ополчению боснийских сербов, которые и убили мусульман.