Такие заявления прозвучали в интервью, которое Моравецкий дал американскому изданию Politico во время экономического форума в Давосе.

"Я очень серьезно отношусь к российской угрозе. Думаю, то, что Россия делает на Украине - очень опасно. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с нашими партнерами из Евросоюза и США, в том числе здесь, в Давосе, мы говорили о том, как нам справиться с этой угрозой", - ответил он на вопрос о самой существенной угрозе безопасности Польши.

По словам Моравецкого, он также обсуждал с министром экономики США Риком Перри планы России построить совместно с Германией газопровод "Северный поток-2", который позволит ей поставлять газ в Европу в обход транзитной системы Украины.

"Германия пытается представить "Северный поток-2" как бизнес-проект, которым он фактически не является, так как если он будет реализован - он сделает украинскую газотранспортную систему бесполезной", - заявил он. По мнению министра, в этом случае уже ничто не сможет помешать российским войскам разгуливать по всей Украине.

При этом Россия - не единственная угроза для Польши, упомянутая Моравецким. По его словам, сильное беспокойство у него вызывает и общая экономическая ситуация в мире.

Моравецкий и раньше выступал с критикой "Северного потока-2". В декабре 2017 года он заявил, что строительство этого газопровода угрожает всей Центральной Европе, а для Украины может стать и вовсе смертельным, так как ее исключение из системы транзита газа в Европу позволит Москве еще сильнее дестабилизировать там обстановку.

Польский министр также говорил, что реализация "Северного потока-2" еще крепче свяжет Германию с Россией и одновременно приведет к тому, что российские власти и "Газпром" снова смогут диктовать Польше цену на газ.

Скандалы и рокировки

Моравецкий возглавил правительство Польши 11 декабря прошлого года. На посту премьер-министра политик, работавший до этого министром финансов Польши, сменил Беату Шидло ушедшую в отставку вместе с правительством. Решение о смене премьер-министра было принято партией "Право и справедливость", которую представляют Шидло и Моравецкий.

По данным корреспондента Би-би-си Адама Истона, тем самым партия надеялась продемонстрировать, что в первую очередь планирует решать экономические проблемы. Кроме того, за счет смены премьер-министра партия предположительно надеялась улучшить отношения с партнерами по Евросоюзу, охладившиеся за время работы Шидло.

В частности, Еврокомиссия резко критиковала реформу конституционного суда, запланированную польскими властями и существенно сужающую его полномочия. С критикой реформы выступили также Совет Европы и ООН. Кроме того, несколько европейских стран, включая Германию, выражали недовольство нежеланием Польши принимать беженцев по квотам ЕС.

При этом Моравецкий, вступив в должность, продолжил отстаивать необходимость реформы Конституционного суда. Кроме того, он продолжил критиковать Германию за желание реализовать "Северный поток-2" и поддержал стремление своей предшественницы потребовать от Германии дополнительных репараций за Вторую мировую войну.

Комментируя возможные санкции со стороны Евросоюза из-за отказа принимать мигрантов и возможного нарушения принципа верховенства права (так в Брюсселе расценили проводимую в Польше судебную реформу), Моравецкий сказал, что Польша - великая и гордая страна, которая не поддастся на такие угрозы.

Кроме того, уже при Моравецком польский сейм принял законопроекты, вызвавшие негативную реакцию сразу двух стран - на этот раз ими оказались Украина и Израиль.

Один из законопроектов запрещает в Польше пропаганду так называемой бандеровской идеологии и вводит уголовное наказание для тех, кто отрицает преступления украинских националистов и организаций, сотрудничавших с гитлеровской Германией. Украинский МИД выразил обеспокоенность фактом принятия документа и некоторыми его формулировками.

Второй законопроект рассердил Израиль. Документ запрещает употреблять выражение "польские лагеря смерти", что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расценил как попытку переписать историю и оправдать холокост.

В свою очередь польская сторона настаивает, что не отрицает холокост, но считает неправильным ассоциировать с Польшей немецкие лагеря смерти, располагавшиеся на ее территории.