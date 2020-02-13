aA
Матеуш Моравецкий сообщил о планах участвовать в мероприятиях в память о погибшей в апреле 2010 года польской правительственной делегации в авиакатастрофе под Смоленском.
Премьер Польши намерен посетить Смоленск в десятилетнюю годовщину авиакатастрофы
© Reuters / Scanpix

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен принять участие в траурном мероприятии в Смоленске в 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и остальные члены правительственной делегации. "Да, я хотел бы… приехать в Смоленск и Катынь, чтобы отдать дань памяти жертвам страшных советских убийств в катынском лесу и жертвам смоленской катастрофы. Оба этих события навсегда изменили историю Польши", - сообщил Моравецкий в четверг, 13 февраля, в Facebook.

Статьи по теме:
Мацеревич: Пассажиры президентского ТУ-154 M погибли в результате взрыва  (38)
Суд в Москве отклонил иск родственников крушения Ту-154 под Сочи  (6)

Между тем посольство РФ в Польше еще не получало официального обращения по поводу визита Моравецкого в Смоленск и Катынь 10 апреля, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Владимир Александров.

Катастрофа польского лайнера под Смоленском

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц во главе с Лехом Качиньским, а также 10 членов экипажа. Делегация направлялась на траурные мероприятия в память о расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих в Катыни.

В ходе первого расследования причин катастрофы самолета Качиньского эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение из-за того, что экипаж попытался совершить посадку в густом тумане. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) счел причиной крушения ошибку пилотов. Между тем в Польше до сих пор продолжается расследование трагедии под Смоленском.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Белорусские анархисты: в Беларуси правит колхозный самодур, а в России - диктат чекистов (409)

Вячеслав и Марина Косинеровы, а также их друг Сергей...

Министр здравоохранения: коронавирус может добраться и до Литвы (51)

Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС),...

Карбаускис: решение президента не назначать министра экономики – это ответная реакция на ситуацию с Наркевичем (36)

Решение президента Литвы Гитанаса Науседы не...

Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании (17)

Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе...

Maxima и Biovela грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо (3)

Одна из крупнейших торговых сетей Maxima и...

|Maža didelių žinių kaina