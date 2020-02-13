Премьер Польши намерен посетить Смоленск в десятилетнюю годовщину авиакатастрофы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен принять участие в траурном мероприятии в Смоленске в 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и остальные члены правительственной делегации. "Да, я хотел бы… приехать в Смоленск и Катынь, чтобы отдать дань памяти жертвам страшных советских убийств в катынском лесу и жертвам смоленской катастрофы. Оба этих события навсегда изменили историю Польши", - сообщил Моравецкий в четверг, 13 февраля, в Facebook.
Между тем посольство РФ в Польше еще не получало официального обращения по поводу визита Моравецкого в Смоленск и Катынь 10 апреля, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Владимир Александров.
Катастрофа польского лайнера под Смоленском
Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц во главе с Лехом Качиньским, а также 10 членов экипажа. Делегация направлялась на траурные мероприятия в память о расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих в Катыни.
В ходе первого расследования причин катастрофы самолета Качиньского эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение из-за того, что экипаж попытался совершить посадку в густом тумане. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) счел причиной крушения ошибку пилотов. Между тем в Польше до сих пор продолжается расследование трагедии под Смоленском.
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