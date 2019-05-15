11-летняя Виктория просила власти страны наделить ее телекинетическими способностями, а также "хотела выяснить, что они знают о драконах и находили ли они этих существ, чтобы она могла их тренировать".

К письму прилагалась банкнота в 5 новозеландских долларов (3,2 доллара США), которую премьер вернула отправителю.

Скриншот ответного письма Ардерн появился на интернет-форуме Reddit. Опубликовавший его пользователь написал, что его младшая сестра пыталась "дать взятку Джасинде".

Брат девочки также сообщил, что интерес его сестры к телекинезу возник благодаря фантастическому сериалу Netflix "Очень странные дела", главная героиня которого обладает такими способностями.

В ответном письме, подлинность которого Би-би-си подтвердила пресс-служба премьер-министра, Ардерн написала, что ее администрация поблагодарила Викторию за ее обращение.

"Мы с интересом услышали ваши соображения по поводу физики и драконов, но, к сожалению, в настоящий момент мы не занимаемся работой в какой-либо из этих сфер", - говорится в письме.

"Я возвращаю вам присланные деньги и желаю всего наилучшего в поисках телекинеза, телепатии и драконов", - написала Ардерн.

В конце письма премьер приписала от руки: "P.S. Я все равно буду послеживать за этими драконами. А они носят костюмы?"

Это уже не первое письмо от ребенка, на которое Ардерн собственноручно отвечает.

В марте в "Твиттере" появился скриншот послания, которое премьер отправила в ответ на обращение восьмилетней девочки, заявившей, что она одобряет "идею о запрете опасного оружия".

В своем письме Ардерн призвала девочку продолжать делать добро.

Эта переписка состоялась вскоре после стрельбы в мечетях Крайстчерча, когда погиб 51 человек.