Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернула девочке 5 новозеландских долларов, с помощью которых та пыталась "подкупить" главу правительства, чтобы она согласилась провести исследование драконов.
Jacinda Ardern
© AFP / Scanpix

11-летняя Виктория просила власти страны наделить ее телекинетическими способностями, а также "хотела выяснить, что они знают о драконах и находили ли они этих существ, чтобы она могла их тренировать".

К письму прилагалась банкнота в 5 новозеландских долларов (3,2 доллара США), которую премьер вернула отправителю.

Статьи по теме:
Новая Зеландия запретит полуавтоматические винтовки и автоматы после теракта в мечетях
Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50  (2)

Скриншот ответного письма Ардерн появился на интернет-форуме Reddit. Опубликовавший его пользователь написал, что его младшая сестра пыталась "дать взятку Джасинде".

Брат девочки также сообщил, что интерес его сестры к телекинезу возник благодаря фантастическому сериалу Netflix "Очень странные дела", главная героиня которого обладает такими способностями.

В ответном письме, подлинность которого Би-би-си подтвердила пресс-служба премьер-министра, Ардерн написала, что ее администрация поблагодарила Викторию за ее обращение.

"Мы с интересом услышали ваши соображения по поводу физики и драконов, но, к сожалению, в настоящий момент мы не занимаемся работой в какой-либо из этих сфер", - говорится в письме.

"Я возвращаю вам присланные деньги и желаю всего наилучшего в поисках телекинеза, телепатии и драконов", - написала Ардерн.

В конце письма премьер приписала от руки: "P.S. Я все равно буду послеживать за этими драконами. А они носят костюмы?"

Это уже не первое письмо от ребенка, на которое Ардерн собственноручно отвечает.

В марте в "Твиттере" появился скриншот послания, которое премьер отправила в ответ на обращение восьмилетней девочки, заявившей, что она одобряет "идею о запрете опасного оружия".

В своем письме Ардерн призвала девочку продолжать делать добро.

Эта переписка состоялась вскоре после стрельбы в мечетях Крайстчерча, когда погиб 51 человек.

Статьи по теме:

Одному из задержанных после стрельбы в Новой Зеландии предъявили обвинение в убийстве (4)

Полиция Новой Зеландии предъявила обвинение в убийстве...

При стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли не менее 49 человек, десятки ранены (16)

49 человек погибли в результате вооруженного нападения...

В мире

Коломойский прилетел в Украину (1)

В Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь...

Мэй планирует провести новое голосование по "Брекзиту" в июне

Британский премьер надеется, что успешный исход вотума...

Иран официально прекратил соблюдать ряд пунктов ядерной сделки

Иран впредь не будет ограничивать производство...

Во время тест-драйва угнан эксклюзивный "Феррари" за 2 млн евро

Автомобиль "Феррари", стоящий миллионы евро, был угнан в...

Парламент Австрии одобрил запрет хиджаба в начальной школе (2)

Отныне за нарушение закона о запрете на хиджаб в...

TOP новостей

Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"

Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...

За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)

Приближается лето, время, когда на взморье начинается...

НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...

Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...

Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...