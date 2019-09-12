Премьер Молдавии готова к борьбе с коррупцией в Приднестровье

Для урегулирования конфликта в Приднестровье необходима борьба с контрабандой и коррупцией, считает премьер-министр Молдавии Майя Санду. Об этом она заявила на встрече с главой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Клаусом Нойкирхом (Claus Neukirch) в Кишиневе в четверг, 12 сентября, сообщает информагентство "Интерфакс".
Первым шагом к политическому решению конфликта должно стать устранение коррупционных и контрабандных схем в регионе при сотрудничестве с властями Украины, заявил Санду. "Мы не сможем решить проблему Приднестровья до тех пор, пока определенные политики с обоих берегов Днестра, а также из Украины зарабатывают огромные деньги благодаря неконтролируемости региона законными властями республики", - пояснила премьер.
В свою очередь, Нойкирх подтвердил готовность ОБСЕ содействовать вывозу российских вооружений, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна.
Кишинев настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
Накануне глава МИД Молдавии Николай Попеску встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По итогам переговоров Попеску заявил, что его страна настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, отметив, что реализация этой цели остается одним из важнейших приоритетов для Молдавии. Он также приветствовал готовность России возобновить диалог с Кишиневом относительно вывоза и утилизации боеприпасов, отметив, что они "представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом".
Молдавия считает присутствие в Приднестровском регионе оперативной группы российских войск (ОГРВ), а также оружие и боеприпасы на складе бывшей советской 14-й армии в Колбасне угрозой для поддержания мира и безопасности. Кишинев утверждает, что Москва еще в 1999 году на стамбульском саммите взяла на себя обязательства по выводу своих войск, которые так и не выполнила до конца. Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах было подписано Россией и Молдавией в 1997 году.
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