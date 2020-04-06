В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сам сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит.

Однако в пятницу утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет Рааб.