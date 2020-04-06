В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сам сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.
В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.
Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит.
Однако в пятницу утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет Рааб.
TOP новостей
Представитель правительства: в ближайшее время в Литве может фиксироваться скачок смертности от коронавируса (23)
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Не весь литовский бизнес переживает черный период: обходятся без помощи государства, нанимают новых работников (20)
Пока часть литовских компаний отправляет работников в...
За сутки в Литве установили 32 случая коронавируса всего 843 (41)
В Литве , по данным на 6 апреля, подтвердили 32 новых...
Оборотная сторона карантина: исследование показало изменение самочувствия жителей Литвы (8)
Исследование эмоционального климата в Литве по...
В Литве зафиксирован 14 случай смерти от коронавируса (29)
Минздрав Литвы сообщает, что 6 апреля в Паневежской...