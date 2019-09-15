Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве в субботу, 14 сентября.
Украина уже приступила к обсуждению ряда амбициозных инфраструктурных проектов, отметил он. Видеозапись выступления Гончарука опубликовал Youtube-канал "Факты ICTV".
Выполнение этого проекта "абсолютно реально", подчеркнул украинский премьер, не назвав конкретные сроки. По словам Гончарука, Украине для этого нужно обсудить вопрос о предполагаемом маршруте с Польшей и Беларусью. Политик особо выделил необходимость выстраивания "конструктивных отношений" с Варшавой и Минском.
Возможное появление судоходного водного пути между Балтийским и Черным морями уже несколько лет является предметом обсуждений трех стран. Расходы только на польский участок маршрута могут достигнуть 12 млрд евро, говорилось в материале белорусской версии сайта российского информагентства Sputnik в 2017 году.
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