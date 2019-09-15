Алексей Гончарук назвал "абсолютно реальным" прокладку водного пути между Балтийским и Черным морями. Для этого Киеву необходимо договориться с Варшавой и Минском, заявил украинский премьер.
Saulėlydis Baltijos jūroje
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве в субботу, 14 сентября.

Украина уже приступила к обсуждению ряда амбициозных инфраструктурных проектов, отметил он. Видеозапись выступления Гончарука опубликовал Youtube-канал "Факты ICTV".

Выполнение этого проекта "абсолютно реально", подчеркнул украинский премьер, не назвав конкретные сроки. По словам Гончарука, Украине для этого нужно обсудить вопрос о предполагаемом маршруте с Польшей и Беларусью. Политик особо выделил необходимость выстраивания "конструктивных отношений" с Варшавой и Минском.

Возможное появление судоходного водного пути между Балтийским и Черным морями уже несколько лет является предметом обсуждений трех стран. Расходы только на польский участок маршрута могут достигнуть 12 млрд евро, говорилось в материале белорусской версии сайта российского информагентства Sputnik в 2017 году.

Deutsche Welle

В мире

Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября (1)

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129...

Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией

После обмена освобожденные смогли обнять близких,...

Россия завершила поставку второй батареи ЗРК С-400 в Турцию (1)

Доставка компонентов второй батареи российских...

Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США "Юма" (5)

В акваторию Черного моря зашел экспедиционный...

Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры"

Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по...

TOP новостей

Абсолютно новая услуга в Литве: аренда мебели (54)

Диваны, кровати, столы, стулья и комоды – сейчас такую...

Привычки литовских водителей удивляют: двое из трех водителей выражают свое возмущение сигналом (14)

Дни становятся короче, но это не мешает велосипедистам...

Vienkartiniai indai

Давление общества сделало свое дело: со следующего года ждут серьезные перемены (9)

Общество все больше оказывает давление на власть и...

Погода: пора доставать куртки и зонты (1)

В воскресенье и на протяжении всей следующей недели в...

Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря (35)

Алексей Гончарук назвал "абсолютно реальным" прокладку...