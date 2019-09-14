Правительство Украины рассматривает возможность создания проекта по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
"У нас, кстати, также есть пару амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем коммуницировать. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально", - сказал глава правительства.
По его словам, для этого нужно договориться с Беларусью и Польшей, и Украина уже делает шаги в этом направлении.
Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук рассказал, как Украине достичь роста ВВП на 5-7% в год.
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