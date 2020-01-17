Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности главы правительства.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в социальной сети Facebook.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось раннее, аудиозапись предполагаемого совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, посвященного курсу гривны, опубликована в Youtube. На записи якобы украинский премьер выступает с критикой президента страны Владимира Зеленского. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства "очень примитивное понимание экономических процессов". Тот же голос заявляет, что у Зеленского нет ответа на вопрос о причинах укрепления курса гривны.

"Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там", — якобы говорит премьер-министр Украины.