Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписание "Польской нефтегазовой компанией" (PGNiG) двух долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа из США повысят суверенитет и энергетическую конкурентоспособность страны.
Mateuszas Morawieckis
© AFP / Scanpix

Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не только намерена импортировать сырье из США, но также увеличивает добычу газа непосредственно в стране.

"Контракты на поставки газа из-за границы, а также его добычу внутри страны в соединении с расширением газовых сетей по всей стране расширит возможность подключения газа ко всем негазифицированным гминам в течение ближайших 5-10 лет", - сказал польский премьер.

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В пресс-конференции PGNiG приняли участие посол США в Польше Джорджетт Мосбахер и министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. По словам последнего, присутствие американского посла подчеркивает значение контрактов на поставки газа.

"Пописанные на 20 лет контракты с партнерами, которым доверяет правительство США, о чем свидетельствует присутствие госпожи посла гарантируют реализацию поставок", - отметил Кшиштоф Тхужевский.

Напомним, ранее вице-президент "Польской нефтегазовой компании" Мацей Возняк сообщил, что к концу года PGNiG подпишет по меньшей мере два контракта на закупку сжиженного газа.

РАДИО ПОЛЬША
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