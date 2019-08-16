Ранее литовские должностные лица и президент Литвы Гитанас Науседа выразили сожаление и беспокойство по поводу решения Латвии открыть границу с Россией для торговли электричеством.
Кариньш говорит, что произошло недоразумение:
“Я боюсь, что он, вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу ещё раз повторить - Латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Белоруси. Об этом вообще не идет речи.”
Как уже сообщал портал DELFI, до сих пор Латвия и Эстония закупали недостающее электричество у восточных соседей через Литву. Однако, литовский Сейм решил закрыть межграничную торговлю с Беларусью - Литва хочет бойкотировать БелАЭС. Чтобы снизить риски этого решения, латвийское правительство решило открыть межграничную торговлю с Россией, что позволит продолжить докупать недостающие электричество.
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