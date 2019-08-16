Премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) отрицает, что Латвия решила закупать электричество у Беларуси в обход литовского бойкота. Об этом сообщает портал skaties.lv.
Atominė elektrinė
© Reuters / Scanpix

Ранее литовские должностные лица и президент Литвы Гитанас Науседа выразили сожаление и беспокойство по поводу решения Латвии открыть границу с Россией для торговли электричеством.

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Кариньш говорит, что произошло недоразумение:

“Я боюсь, что он, вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу ещё раз повторить - Латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Белоруси. Об этом вообще не идет речи.”

Как уже сообщал портал DELFI, до сих пор Латвия и Эстония закупали недостающее электричество у восточных соседей через Литву. Однако, литовский Сейм решил закрыть межграничную торговлю с Беларусью - Литва хочет бойкотировать БелАЭС. Чтобы снизить риски этого решения, латвийское правительство решило открыть межграничную торговлю с Россией, что позволит продолжить докупать недостающие электричество.

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