Власти Испании после увольнения президента Каталонии передали управление регионом вице-премьеру страны Сорайе Саэнс де Сантамарие, передает Би-би-си.

​Кроме того, в отставку был отправлен начальник каталонской полиции Mossos Жозеп Луис Траперо, управление правоохранительными органами региона передано министерству внутренних дел Испании. Траперо находится под следствием по подозрению в мятеже, его обвиняют в намеренном отказе от помощи испанской полиции во время беспорядков перед референдумом о независимости.

О решение отстранить президента Каталонии Карлеса Пучдемона и распустить парламент региона премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил накануне, 27 октября. Такова была реакция Мадрида на провозглашение независимости каталонским парламентом. В субботу утром, 28 октября, указы об отставке Пучдемона и всего правительства автономии были опубликованы.

В документе отмечается, что Пучдемон должен перестать исполнять обязанности президента Каталонии, иначе ему ввинят узурпацию исполнительной власти. Наказание за подобное нарушение может составлять до трех лет тюрьмы.