Премьер-министр Грузии подал в отставку

Ранее в СМИ высказывались предположения, что новым главой правительства Грузии станет руководитель МВД страны Георгий Гахария.
Участники многотысячных антиправительственных митингов, проходивших в Тбилиси в июне-августе, ранее добивались отставки главы МВД Георгия Гахарии.
На фоне протестов в Тбилиси с 8 июля по распоряжению президента России Владимира Путина запрещены прямые регулярные рейсы между Россией и Грузией.
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