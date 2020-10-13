По словам премьер-министра, достигнутая в Москве договоренность о режиме прекращения огня нарушена Баку, поскольку "сразу после вступления в силу режима перемирия Азербайджан предпринял попытку захвата города Гадрут".

По словам Пашиняна, сейчас в районе Гадрута ведутся боевые действия, а Армия обороны Карабаха "проводит операцию по нейтрализации диверсионных групп противника".

"В зоне карабахского конфликта мы близки к гуманитарной катастрофе, если не сказать, что мы уже на пороге гуманитарной катастрофы. Единственным путем для предотвращения этой катастрофы является признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до признания независимости", — заключил Никол Пашинян.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, 10 октября, уже после объявления сторонами о прекращении огня, в Гадрут проникли турецкие диверсанты, которые застрелили не менее четырех мирных жителей, в том числе инвалида и его мать.

"Диверсионная группа противника воспользовалась тем, что большинство мужчин находится на передовой. Их цель была посеять панику, убивая мирное население и сжигая дома. Сегодня идет зачистка нашими военными остатков диверсионной группы противника, которые засели в частном секторе на окраине", — рассказал "Кавказскому узлу" житель города Гагик Аванесян, который продолжает находиться в Гадрутском районе. По его словам, из города эвакуированы женщины и дети, но часть местного взрослого населения остается в городе наряду с бойцами Армии обороны Карабаха и добровольцами.

Бомбежками разрушено более половины жилых домов, как в историческом центре Гадрута, так и на застроенных новостройками окраинах, добавил Аванесян.

Власти Нагорного Карабаха потребовали от мирового сообщества отреагировать на убийства в Гадруте. А Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией данные о расправах диверсантов над местными жителями.

К 10 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 37 населенными пунктами, в том числе двумя стратегически важными райцентрами — городами Джебраил (армянское название — Джракан) и Гадрут.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global сообщил, что город Гадрут и его окрестности находятся под контролем ВС Азербайджана, "входить или не входить в него — это уже другой вопрос". В этот же день карабахские военные сбили штурмовик Су-25 и биплан Ан-2, летевший в беспилотном режиме, сообщило Минобороны Армении.

В Минобороны Азербайджана заверили, что все беспилотники азербайджанской армии находятся "в целости и сохранности", а боевая авиация не применяется. В ведомстве настаивают, что Баку не нарушает режим прекращения огня и не ведет наступательных действий.

"Распространение армянской стороной сообщений о якобы концентрации Азербайджанской армией значительных сил и ведении напряженных боев с целью взятия Гадрута являются откровенной дезинформацией", — подчеркнули в министерстве. Там также отметили, что "Гадрут уже несколько дней назад был освобожден из-под оккупации".

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, ежедневно "какой-то город или село освобождаются от оккупации или <…> переходят под наш контроль".

"Сегодня могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под нашим полным контролем. Просто в эти населенные пункты мы еще не вошли, потому что с военной точки зрения нет в этом надобности. Но через какое-то время мы объявим об этом", — добавил Алиев.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта идут с 27 сентября. По данным властей Нагорного Карабаха, с начала обострения конфликта погибли 339 солдат Армии обороны и 25 мирных жителей, более 100 гражданских лиц получили ранения.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают.